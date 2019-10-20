柯文哲諷：高雄沒市長！韓國瑜「他酸我不是一朝一夕」大笑：陳年老醋工廠

記者洪正達／台南報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選，而他於16日正式請假開始傾聽之旅，而台北市長柯文哲20日上午在演講過程中，忍不住酸了他一把，「你們高雄現在沒市長」對此，韓國瑜則回應：「他酸我不是一朝一夕」。

▲韓國瑜20日表示，柯文哲酸我不是一朝一夕。（圖／記者洪正達攝）

柯文哲20日上午在高雄以青年創業為主題演講，不過他在演講時，順帶酸了韓國瑜一把，「你們現在連市長都沒有了，每天7點半上班是很重要的，公務員要每天去盯進度，因為人還是有惰性的！」。對此，韓國瑜下午接受媒體聯訪被問及此事時，先是大笑了三聲後說：「他酸我已經不是一朝一夕，他就像陳年老醋工廠」。

韓國瑜20日在台南舉辦淨灘活動，但詭異的是，原先髒亂的海灘，在19日晚上突然變得乾乾淨淨。對此，韓國瑜表示，「一夜之間海灘變乾淨，今天很多人英雄無用武之地，但我們從另一角度思考，這是好事一件，如果大家都願意維護環境，我相信台灣人民住的開心，觀光客來也會願意來」。此外，被媒體問及為什麼沒下去淨灘時，韓國瑜則回應：「我們已經先知道，海灘完全是乾淨的了」。

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