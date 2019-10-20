王定宇對決洪秀柱　王正坤陪同王定宇拜訪關廟歸仁診所

▲王定宇東區競選總部幹部曁後援會授證大會，行政院副院長陳其邁與台南市長黃偉哲都前來站台，後援會王健源主委揮舞王定宇大旗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南給人的印象是綠到出汁，近20年來台南5席立委長期都由民進黨擔任，下屆台南多出1席立委共6席，台南第六選區由本屆拿下全國最高票15萬3000多票的王定宇尋求連任，國民黨由曾任黨主席的洪秀柱南下挑戰王定宇，把台南第六選區的選戰，拉高到黨主席層次，飽受全國矚目。

在大選激烈的情況之下，王定宇的後援會全力動員，10月19日上午開始，由王定宇醫療界後援會榮譽會長王正坤醫師，陪同王定宇地毯式拜訪台南關廟與歸仁區的診所。同日下午4時，王定宇東區競選總部幹部曁後援會授證大會，行政院副院長陳其邁與台南市長黃偉哲都前來站台，後援會王健源主委揮舞王定宇大旗，台南市東區周翊庭里長、眾多東區里長與王正坤醫師上台，王定宇與所有台上人士手疊手，齊聲大喊加油！拉高選戰的氣氛。

王正坤醫師曾連任3屆台南市醫師公會理事長，又是土生土長的關廟人，王正坤的媽媽是歸仁人，剛好都是王定宇的選區，由王正坤醫師陪同王定宇地毯式拜訪關廟、歸仁區診所，獲得很熱烈的反應，診所醫師與候診民眾不斷向王定宇高喊凍蒜！

在拜訪過程中，關廟溫哲暉醫師也馬上休診，主動陪同王定宇逐家拜訪診所醫師，展現王定宇在醫界的高人氣。王定宇與王正坤是博士班同學，有深厚的同學情誼，長期互相支持，王正坤醫師也與江錫輝醫師分工合作，由江錫輝醫師陪同王定宇拜訪東區診所，由王正坤醫師陪同拜訪南關線診所，在第六選區打造綿密的醫療界後援會組織。

行政院副院長陳其邁本身也是醫師，在王定宇東區後援會授證大會致詞勉勵台南鄉親，再次把王定宇推向高峰，並且表達他跟王定宇濃厚的兄弟交情，從中央到地方，對於王定宇立委提出建設台南的很多建議，都會全力支持。陳其邁也開心與王正坤醫師合影，豎起大拇指比讚，勉勵王正坤醫師發揮醫界力量，全力支持王定宇競選立委連任。

19日晚上，國民黨總統參選人韓國瑜也在深綠選區的台南水萍塭公園舉辦造勢大會，週六的台南非常熱鬧，曾經在高雄市長選舉交手過的韓國瑜與陳其邁也都來到台南，藍綠大咖都來了，在台南藍綠交鋒十分激烈。