韓國瑜嘉義造勢　網路民眾「募集」壞雞蛋！200警力待命

▲韓國瑜19日台南造勢遭蛋洗，20日來到嘉義，卻有民眾於臉書號召壞掉雞蛋，由於地點離韓國瑜嘉義20日造勢活動相當近，引起熱議 。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨總統候選人韓國展開傾聽之旅後，19日首場造勢大會選在綠營大票倉台南舉行，離場時因遭不明人士蛋洗，20日晚間將於嘉義文化公園及文化路夜市等熱鬧地點參加造勢活動，由於稍早臉書「嘉義綠豆大小事」有民眾號召募集壞掉的雞蛋五籃，但地點離晚間韓國瑜活動地點不到五十公尺，引起民眾熱議。嘉義警方因此嚴陣以待，包含交管、蒐證及維安警力預計超過200名，就是避免民眾情緒失控擦槍走火。

▲韓國瑜嘉義造勢活動期程地點 。（圖／讀者提供）

稍早警方發表聲明：

總統參選人韓國瑜先生預定於108年10月20日晚上在本市文化公園及文化路夜市參加造勢活動，為確保活動順利進行，維護參選人及民眾安全，市警局已縝密規劃安維勤務。

鑒於10月19日晚上韓國瑜在台南市水萍塭公園參加造勢活動離場時，發生民眾投擲雞蛋，造成危安事件，市警局除譴責暴力外，特針對今天晚上韓國瑜在文化公園舉辦「基層庶民後援會成立誓師大會」活動，審慎規劃安全維護勤務，律定責任分區，加強部署作為，含交管、蒐證及待命警力等計使用200餘名警力。

市警局表示，本次活動係合法申准之集會，民眾參與造勢活動時，應有和平理性、接納不同意見的氣度，警方將本「保障合法、取締非法、防制暴力」之原則，維護參選人及市民之安全，對於任何違法脫序之行為，將嚴正執法，絕不容許暴力行為挑釁公權力，建構安全祥和的生活環境。