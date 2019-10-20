環境與閱讀教育結合　台東親子牽手路跑登場

▲近400名家長們利用假日陪伴孩子走出戶外，利用路跑帶領小朋友認識大自然景觀及森林植物。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣故事協會將環境教育與與閱讀教育結合，20日上午9點在台東森林公園舉辦「讓地球綠起來-牽手愛地球親子路跑活動」，現場300多位親子齊聚一堂，小朋友們個個雀躍不已，活動在縣長饒慶鈴鳴槍後起跑，用健走路跑行動愛地球。

台東縣故事協會理事長楊玉崑表示，要在這麼好的環境持續慢跑，維持健康，也要繼續堅持環保，讓森林公園及台東的好空氣繼續保持下去；因此，在活動過程中特別規畫有環境教育、美感教育等相關闖關遊戲，除了親子健康路跑運動外更從親近森林出發，瞭解保護森林重要性，教導兒童從大自然中，透過學習愛地球、珍惜資源、節省能源的方式，為環保觀念打下基礎。

台東縣政府指出，全球致力於氣候變遷問題之際，非法砍伐樹木及焚燒森林、開墾農地，造成森林面積大幅縮減！期望透過親子參與，從小紮根，從閱讀大自然並親自體驗、力行做起，喚起民眾對森林保育的責任感，並培養尊重自然、尊重生命的態度，建立正確的環保知識及愛護地球資源的觀念。

▲近400名家長們利用假日陪伴孩子走出戶外，利用路跑帶領小朋友認識大自然景觀及森林植物。（圖／記者楊均典翻攝）