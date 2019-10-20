台南恐怖騎士！當街對推輪椅嬤「巴頭」10多下　警抓到人了

記者林悅／台南報導

怎有這種人？台南仁德10月20日發生一起年輕機車騎士，當街無故朝1名推輪椅的阿嬤，連續「巴頭」10多下，幸好路人上前關切，該名騎士才騎車揚長而去，阿嬤被打驚恐失措，險些跌倒，台南市歸仁分局據報已介入偵辦中。

▲台南仁德郭姓男子，無故動手向推輪椅阿嬤「巴頭」10多下，歸仁分局警方介入偵辦。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）





有網友在臉書社團《爆料公社》PO出一段影片，影片中1名老阿嬤推輪椅走在街上，後方巷口突然出現一名未戴安全帽騎機車男子，該男子不知何故動手拉阿嬤帽子，而後動手連續對阿嬤「巴頭」10多下，阿嬤被打驚恐失措，險些跌倒，幸好有路人發現上前關切，該男子才騎機車揚長而去。

許多網友看到這段影片十分氣憤，痛罵該名男子：「俗仔！只會欺負老人」、「一看就是屁孩，不意外」、「肉搜他」、「教育失敗」…。

據了解，該起欺侮老人家事件發生在20日上午9時許，台南市警歸仁分局獲報主動介入偵辦，查出案發地點在仁德黃昏市場附近，警方並查出涉案男子是30歲的郭姓男子，郭男疑患有思覺失調症，曾被強制就醫過，網友指控他日前曾在仁德四處撞車砸車，不知該拿他怎麼辦。

警方表示，已傳喚郭男進一步釐清案情與犯案動機，另派員拜訪被害阿嬤，如提出告訴將會依法進行偵辦。