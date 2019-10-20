酒駕男想逃還撞傷警　「車頭沒對警察」法官判無罪

▲黃男酒駕還想逃，擦撞員警造成右膝挫傷，法官認為未構成妨害公務罪，因此判無罪。（圖／ET示意圖）

記者廖安莘／高雄報導

高雄一名黃姓男子2018年6月間被查獲酒駕，事後警方要求他將機車移至路旁，他卻趁機發動機車欲逃逸現場，李姓員警上前阻止，黃男竟予以衝撞，造成員警右膝挫傷。警方隨即將他壓制，除公共危險罪外，依妨害公務罪函送法辦。一審時法官認為黃男疑似想要加速逃離，但車頭並未對著警方，因昏暗無法掌握人車距離，未構成妨害公務罪，因此判無罪。檢方再上訴，二審仍維持原判，無罪確定。

判決指出，黃姓男子2018年6月27日凌晨4時20分許，因騎機車未戴安全帽，於高雄林園區林園北路與鳳林路口遭警方攔查，並對他施行酒測，測得酒精濃度達每公升0.38毫克，警方隨即請他將機車移至路邊，但他卻趁機發動想逃離現場，李姓員警上前阻止，他竟騎車擦撞員警，導致員警右膝挫傷。

檢警訊問時，黃男辯稱「我只是將機車移到路旁，才會再發動」，表示並沒有故意衝撞員警，否認妨害公務行為。高雄地院審理時勘驗員警密錄器，發現當時警方先請黃男於酒測單上簽名，並詢問機車上是否有物品需要帶走，此時黃男打開置物箱後，便突然坐上機車發動引擎向前行駛，隨即遭警方拉住車身，然後人車倒地。

法官認為，員警當時站在黃男機車側邊，車頭是朝無人站立的方向，然而造成李警右膝挫傷，原因應為天色昏暗，整個過程只見黃男想騎車離開，並沒有故意攻擊而是不小心擦撞，因此無法構成妨害公務罪，判無罪。

檢方上訴指出，黃男行為至少涉及脫逃未遂罪。二審法官則認為，脫逃罪要件在於已在公權力拘束之下故意脫逃，但黃男接受盤查期間，身體還沒受公權力拘束之際就乘隙發動機車想要逃離，遭警拉住沒有構成逃脫罪，因此維持原判。

另外，酒駕部分，一審依犯不能安全駕駛動力交通工具罪，判4月徒刑得易科罰金12萬元，併科罰金5000元定讞。

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