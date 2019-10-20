相約摩鐵性交易　他見應召妹本人後「秒失興致」…偷她LV包開溜

▲應召妹香香洗完澡後發現與她相約性交的王男已溜走，還偷了她的LV包包以及現金11000千元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

新北市1名王姓男子10日在網路上花了1萬元約應召妹香香（化名）至永和區一摩鐵進行性交易，雙方見面後疑王男覺得香香不是自己的菜，竟趁香香洗澡時落跑閃人，同時順手竊取了她的LV包包跟手機。香香出浴後驚覺自己被騙，氣得立即報警，警方循線逮到王男後依竊盜罪嫌將他送辦。

王男10日在網路上與應召妹香香以1萬元的價碼約在永和區一摩鐵內性交易，雙方見面後，疑王男覺得香香不是他心中理想的菜，瞬間削弱興致，在不甘願下先假裝支付了1萬元給香香，再趁她洗澡時偷溜，逃跑前除了帶走自己準備的一萬元外，還順手竊走了香香的萬元LV包包、現金1萬1千元跟手機。

香香從浴室出來後發現房內空無一人，包包手機錢包都被偷了，驚覺自己遭騙，氣得立刻打電話向警方報警。警方在獲報後循線逮到王男，同時也在王男的機車中找到香香的LV包包以及贓款1萬1千元，他當場承認犯行，表示是一時起了歹念才會臨時起意行竊，全案訊後依竊盜及社會秩序維護法送辦。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►音樂老師半夜放巨大警報聲、小孩哭鬧聲 鄰居精神崩潰：害我丟工作

►碧砂漁港堤防出現無主釣具冰箱！1釣客疑落海3天 海巡持續搜救



►移民署單日查獲240失聯移工 他刺青「不後悔」！被抓後嘆走錯路