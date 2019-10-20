「口袋型戰術」奏效　移民署突襲攔獲10名逾期移工

▲移民署桃園市專勤隊突襲攔獲10名逾期移工。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

移民署桃園市專勤隊接獲線報指出，桃園區某處民宅疑似有多名失聯移工群居，專勤隊同仁前往查緝地點，待失聯移工上車後駛進攔截點，以車輛前後包夾逮人之際，距離不遠處另一輛乘坐失聯移工車輛未察，逕自進入攔截點，幹員直接「甕中捉鱉」，共查獲10名失聯移工，全數帶回專勤隊調查，並追查2名司機及非法雇主責任。

▲移民署桃園市專勤隊突襲攔獲10名逾期移工。（圖／記者楊淑媛翻攝）

桃園市專勤隊隊長荊少安20日表示，該隊接獲線報指出，桃園區某處民宅疑似有多名失聯移工群居，經常至附近工地非法工作賺取生活費用，雇主甚至僱用2輛白牌計程車接送以躲避查緝；經多次派員前往勘查，發現確有失聯移工出沒，遂於19日清晨許前往攔車查緝，經採用「口袋型戰術」圍堵查察見功，當場查獲越南籍失聯移工10名。

查獲的10名失聯移工，全數帶回專勤隊調查，並追查2名司機及非法雇主責任，全案依入出國移民法及就業服務法辦理後續收容遣返及裁罰事宜。移民署呼籲，為展現積極管理非法外來人口之決心，將依轄區特性，實施不定期、不定時查察，另針對違反就業服務法及人口販運防制法等案件加強執法，請國人務必遵守法令規定，切勿以身試法。檢舉非法雇主、仲介免費專線0800-000-978，請民眾及自行到案者踴躍檢舉及投案。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以