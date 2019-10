CIA密探最常出沒在星巴克和麥當勞　餐廳還會幫忙約！

▲前美國中央情報局情報員福克斯Amaryllis Fox。(圖/翻攝自Facebook/Amaryllis Fox)

實習記者施怡妏/綜合報導

餐廳和咖啡廳竟是間諜最長出沒的地方!前美國中央情報局情報員福克斯(Amaryllis Fox)在新撰回憶錄《臥底生活》(Life Undercover:Coming of Age in the CIA,暫譯)裡表示,她2003年至2010年接受中情局的招募,被部署到16個國家,滲透恐怖組織以阻止恐怖攻擊事件的經歷。其中一位指導員傳授小技巧給她,可以利用星巴克禮物卡得知情報。

根據inc報導,福克斯表示,「指導員會送星巴克禮物卡或是儲值卡給消息來源者,並告訴對方,『想見我的話,就去買一杯咖啡』,之後只要每天上網查看儲值卡的餘額,就知道有沒有找上門。」

這方法可以省去很多時間,不必四處在戶外找尋粉筆印記,或是哪一戶人家刻意拉低家中的百葉窗,而且儲值卡不必實名登記,作法安全又可以保護當事者的身份不被發現。

除了星巴克儲值卡之外,也有其他和情報來源者見面的小技巧。福克斯指出,「餐廳和咖啡館是間諜工作的命脈,餐廳會提供協助,讓我們可以與政府或恐怖組織的人見面。」而且透過用餐時可以評估對方的習慣,性情和個性,有時後大家碰面,大部份會計劃成看起來就偶然。

另外在坐位安排上,會盡量讓情報來源者面對窗外,確保臉部不會被屋內的其他人看到。福克斯進一步提到,見面地點最好有多個出入口,有包廂或是隱密角落的位子更好,最重要的是要注意有沒有攝影機,以及店內的顧客大多是什麼屬性的客人。

福克斯表示,「部分CIA密探顯然偏愛連鎖餐廳」,例如:Panda Express、Panera Bread、麥當勞和星巴克。這些地方有標準化的平面布局,營業時間較晚,是很方便的活動場所。