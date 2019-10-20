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CIA密探最常出沒在星巴克和麥當勞　餐廳還會幫忙約！

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▲▼前美國中央情報局情報員福克斯（Amaryllis Fox）。（圖／翻攝自Facebook／Amaryllis Fox）

▲前美國中央情報局情報員福克斯Amaryllis Fox。（圖／翻攝自Facebook／Amaryllis Fox）

實習記者施怡妏／綜合報導

餐廳和咖啡廳竟是間諜最長出沒的地方！前美國中央情報局情報員福克斯（Amaryllis Fox）在新撰回憶錄《臥底生活》（Life Undercover：Coming of Age in the CIA，暫譯）裡表示，她2003年至2010年接受中情局的招募，被部署到16個國家，滲透恐怖組織以阻止恐怖攻擊事件的經歷。其中一位指導員傳授小技巧給她，可以利用星巴克禮物卡得知情報。

根據inc報導，福克斯表示，「指導員會送星巴克禮物卡或是儲值卡給消息來源者，並告訴對方，『想見我的話，就去買一杯咖啡』，之後只要每天上網查看儲值卡的餘額，就知道有沒有找上門。」

這方法可以省去很多時間，不必四處在戶外找尋粉筆印記，或是哪一戶人家刻意拉低家中的百葉窗，而且儲值卡不必實名登記，作法安全又可以保護當事者的身份不被發現。

除了星巴克儲值卡之外，也有其他和情報來源者見面的小技巧。福克斯指出，「餐廳和咖啡館是間諜工作的命脈，餐廳會提供協助，讓我們可以與政府或恐怖組織的人見面。」而且透過用餐時可以評估對方的習慣，性情和個性，有時後大家碰面，大部份會計劃成看起來就偶然。

另外在坐位安排上，會盡量讓情報來源者面對窗外，確保臉部不會被屋內的其他人看到。福克斯進一步提到，見面地點最好有多個出入口，有包廂或是隱密角落的位子更好，最重要的是要注意有沒有攝影機，以及店內的顧客大多是什麼屬性的客人。

福克斯表示，「部分CIA密探顯然偏愛連鎖餐廳」，例如：Panda Express、Panera Bread、麥當勞和星巴克。這些地方有標準化的平面布局，營業時間較晚，是很方便的活動場所。

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