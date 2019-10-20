獨／市區「走左轉道」超車　罰18000扣車牌還要道安講習

記者李忠憲／台中報導

市區車多易塞車，陳姓男子開著借來的小客車行經南區時，為搶快走左轉道超車，結果在中線直行車趕緊將車右偏閃躲，但後照鏡仍遭碰撞。警方認定陳男已屬危險駕車，依法開罰18000元、違規記點及參加道安講習，該車還要吊扣牌照3月。陳男與車主不服提行政訴訟，但法官認為警方開罰有理，駁回起訴。全案可上訴。

▲男子開車搶快從左轉道硬切回直行道，法官認為是危險駕駛，警方開罰有理。（圖／民眾提供）

台中市因大眾運輸網不足，民眾仍習慣開車出門，每到上、下班時間及假日，市區重要道路經常性大塞車，違規亂象到處都是。不少民眾為了貪快，經常將左轉專用道當成超車道，快到路口時才硬切回直行車道，十分危險。

▲▼白車從左轉道硬切回直行道，黑車趕緊往右閃避。（圖／民眾提供）

判決書指出，一名民眾今年1月2日下午3點多，開車行經南區忠明南路往南快到復興路口時，左方一輛白色福特FOCUS小客車，竟突然從外側左轉專用車道硬切到中線。他立刻將方向盤往右打閃避，但左後照鏡仍遭對方的車身碰撞，對方竟理也不理，直接往前方開走。民眾認為該車違規行為太危險，拿行車紀錄器影片向警方檢舉。

警方據此認定該車未保持安全距離及間隔，突然從內側車道駛入中線車道，讓檢舉人車輛讓道駛入外側車道，已足以影響或危及其他用路人行車安全。依《道路交通管理處罰條例》第43條第1 項第3 款「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，依照車籍資料，先對陳姓車主開罰18000元，吊扣汽車牌照3月，違規記點3點。並應參加道路安全講習。

陳姓車主接到罰單後，向警方異議稱，當時車是借給陳姓男子使用，警方改將開罰對象改為陳男。2人向警方申訴不成，接著向台中地院提起行政訴訟。陳姓車主認為，開車的是陳姓男子，身為車主哪來過失，聲明罰單撤銷。

法官勘驗過影片及警方資料後表示，《道路交通管理處罰條例》第43條第1 項第3 款、第4 項規定「吊扣汽車牌照」處分，是針對汽車所有人所設特別規定，在汽車駕駛人與汽車所有人不同時，即係採併罰規定。陳姓車主未管控陳男駕駛行為，將車交給他違規使用，未盡擔保其駕駛行為合於交通規範及監督控管之責，陳姓車主顯有過失，警方開罰依法有據，駁回起訴。

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