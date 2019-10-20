業績差「生吃4根朝天椒」當場暈倒　長髮女休息後「被自動離職」

▲楊小姐因業績未達標，被懲罰吃朝天椒、苦瓜。（圖／翻攝自湖南都市）

記者劉亭／綜合報導

長沙一間養生館為了刺激員工業績，如果沒有達到規定的目標，員工就要在全部人面前生吃苦瓜和朝天椒。一名楊小姐9月底時被懲罰，先吃了苦瓜之後，連續吃了4根朝天椒，當場暈倒在地，之後還將她移出了工作群組。

根據《湖南都市》報導，事發於長沙「境約主題養生館」，楊小姐因當月業績未達標，連續吃下了4跟朝天椒後，胃部感到不適，當場就暈倒在台上，之後前往醫院檢查診斷為「淺表性胃炎」。

楊小姐指出，從2018年12月入職，公司今年9月份推出了新的促銷方案，她所帶領的SPA組業績沒有達標，當天約10名員工都接受了懲罰。但她在家休養之候，之後雖然提出想回去上班，但主管卻叫她休息，還把她踢出了工作群，在店內的工牌、工號也全被撤下。

「境約主題養生館」負責人表示，確實對楊小姐與其組員進行懲罰，但懲罰制度已徵得所有員工認可，事發後才意識到存在疏忽。楊小姐在家休養一個月，沒有提供假條，也沒有到公司辦理交接工作，期間還有過激行為，因此按照規定視為自動離職。

湖南金州律師事務所俞丹佳表示，生吃苦花和生吃辣椒，在一定程度上，可能損害勞動者的身體健康權，這樣的制度應該要避免，若是勞動者因此受到傷害，用人單位要承擔賠償責任。