民調一直掉！楊秋興酸韓國瑜：還能選得下去嗎？　預測2020藍營三輸

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

國民黨黨內總統初選參選人郭台銘舉辦感恩之旅，前高雄縣長楊秋興出席，不過就在接受媒體訪問的時候，楊秋興多次談到韓國瑜的民調現在一直掉，直問這樣還能選得下去嗎？甚至直接斷言國民黨會輸掉：總統、立委以及最後韓國瑜遭到罷免，形成三輸。

▲楊秋興出席郭台銘的感恩之旅高雄站，表示國民黨將會三輸 。（圖／記者賴君欣攝）

楊秋興說自己認為韓國瑜會慢慢選不下去，先是美國這樣拒絕韓訪美，另外看中天的立場也在鬆動了，所以換柱2.0並不是不可能發生，所以還抱有一絲希望盼望郭台銘能夠繼續出來競選總統。楊秋興多次強調這是自己想法：「我個人認為政治瞬息萬變，國民黨搞到現在覺得，韓國瑜我們認為他是不是還能選得下去嗎」？

▲楊秋興出席郭台銘的感恩之旅高雄站，表示國民黨將會三輸 。（圖／記者賴君欣攝）

楊秋興甚至私下大膽預測，如果韓國瑜再選下去，會讓國民黨發生三輸的局面，也就是總統輸、立委輸，就連罷免案也會過：「這個聲勢越來越沒有，這個氣勢就...所以我那時候才說一盤好棋就把它搞壞了，國民黨原本是一盤好棋，但現在是講真話的都慢慢離開了」。

▲楊秋興出席郭台銘的感恩之旅高雄站，表示國民黨將會三輸 。（圖／記者賴君欣攝）