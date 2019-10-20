中職／桃猿轉賣不是再見　劉保佑：we should return

▲洪ㄧ中、劉保佑。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿20日慶祝隊史首次3連霸，舉辦封王遊行，也是Lamigo球團倒數第二場公開活動，領隊劉玠廷、董事長劉保佑首次一同在封王遊街亮相。劉保佑感性向大家表示，「Lamigo棒球隊即將告一段落，但不是說再見，we should return、we should return someday（我們總有一天會回來）。」

桃猿季中宣部轉賣，如今確定易主樂天，樂天球團社長立花陽三日前抵台，今天也特別參與桃猿封王遊行，直言相當感動，感受到在地球迷的熱情。劉玠廷笑說：「這幾年，桃園市長鄭文燦也成為我非常好的朋友，多虧在場各位的支持，桃猿選手才能有這麼好的表現。」

劉保佑罕見公開亮相，劉玠廷透露，這是劉董近年第一次現身封王活，「之前沒有來，也想說是球員的場子，但趁著最後一次，想跟市長、球迷說聲感謝，好好跟大家道別。」

Lamigo今年結束後，將正式易主樂天，劉保佑開心為球隊找到很好的繼承者，也相信樂天會做得比Lamigo更好，「日本有許多值得學習的地方，期待樂天在台灣棒球的經營。」他也強調，Lamigo並沒有說再見，或許有一天，會再重返職棒，「我們即將告一段落，但不是說再見，we should return！」

▲Lamigo三連霸遊行,劉保佑,洪ㄧ中,鄭文燦。（圖／記者李毓康攝）