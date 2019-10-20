韓國瑜幫童小芸站台　再批民進黨「一條龍執政」苦了百姓

▲國民黨總統參選人韓國瑜，為台南市第三選區立委參選人童小芸助選加油。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

國民黨總統參選人韓國瑜，10月20日上午，為同黨台南市第三選區立委參選人童小芸助選加油！韓國瑜批評民進黨在台南市執政26年，卻有民眾拜託他解決台南淹水問題，顯示出民進黨從中央到地方一條龍的執政，讓老百姓生活情何以堪！

韓國瑜20日上午10時40分許，前往國民黨台南市第三選區參選人童小芸位於北區海安路二段的競選服務處，為童小芸助選加油。

韓國瑜批評民進黨指出，他於日前在台南永康區有民眾向他拜託說：「韓市長如果選上總統，請幫我們解決淹水的問題」，他聽了之後，想到在台南執政26年的民進黨，讓老百姓生活，情何以堪。

他說，一個市民、一個中華民國國民、一個小老百姓，政府最基本要幫忙做的，就是路平、淹水問題、燈亮、良好治安、優良環境、好的教育體系等，這些都是最基本的，怎會台南執政了26年，有民眾拜託解決淹水問題。

「我們要了解，到底國家是誰的？國家是我們人民的，我們選出來的是公僕，就要幫民眾服務，要幫民眾做牛做馬，怎能當官的吃香喝辣，讓老百姓苦不堪言呢！韓國瑜籲請台南鄉親要清醒，沒有哪一個政黨一定要投，只要做好，就可挺到底，如果做不好，就要下台。」

韓國瑜為童小芸加油，拜託台南鄉親為自己投1次票，為自己的孩子投1次票，為台灣的未來投1次票，為中華民國光輝投1次票，全力支持童，選票集中，選票爆炸，讓童小芸高票當選、順利進入立法院。