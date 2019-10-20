衝台南選情！　柯文哲帶參選人顏耀星私訪永華宮

▲柯文哲訪永華宮。（圖／讀者提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲20日在高雄結束民眾黨第二波立委提名記者後，柯文哲在台南市第一選區立委參選人顏耀星、桃園市第一選區參選人陳泓維陪同下，私訪台南開基永華宮。

柯文哲前往全台開基永華宮參拜廣澤尊王，並至後殿參拜陳永華參軍，及參觀潘麗水大師所繪的國寶級門神，隨後前往台南場簽書會。值得一提的是，永華宮主任委員楊宗保曾在創黨大會贈柯文哲上醫醫國捲軸，還曾到台南祈福漫遊行程，顯示出兩人的好交情。

投入桃園選戰的陳泓維近日常隨著柯文哲的腳步，全台趴趴走，陳泓維說，他曾與柯文哲走訪宜蘭、基隆，看看別的城鄉，多觀摩了解並進行意見交流，選戰三個月，花一個月的時間多認識朋友，無論是不是民眾黨的夥伴，未來都有機會都合作。

陳泓維還說，畢竟自己不是很有知名度，也希望跟著柯文哲藉此爭取媒體曝光度。陳泓維笑說，「上一次媒體多五百票」，但柯文哲則對他說，還是要有論述。

柯文哲展開「生死之間」最後一場的簽書會行程，約有超過200名粉絲共襄盛舉，柯文哲將在16時50分於同濟宮舉行顏耀星參選記者會，18時參拜下營北極殿玄天上帝廟，接著前往下營夜市與白河夜市，為顏耀星拉抬選情。