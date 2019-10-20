陪同走訪台中潭雅神選區　洪慈庸：與蔡英文並肩作戰

▲蔡英文抵達神岡區參拜萬興宮。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文20日到台中市神岡區萬興宮、大雅區永興宮參拜，神岡鄉親非常熱情，還在街頭掛上「熱烈歡迎蔡總統」的紅布條，蔡說，台灣經濟持續成長，因此要將成長果實回饋給社會，所以，明年政府將編1千億照顧0至6歲兒童，及落實長照2.0政策；立委洪慈庸則說，她將和蔡總統並肩作戰，2020讓台灣贏！

▲神岡鄉親在街頭高掛歡迎蔡總統的紅布條。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡總統今天在立法院長蘇嘉全、立委洪慈庸、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇和市議員蕭隆澤、萬興宮主委徐明爐等人陪同參拜萬興宮，受到6、7百人到場熱烈歡迎。

▲蔡總統抵達萬興宮，受到大批鄉親歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡總統說，她非常開心來到神岡，因為她知道神岡是全台中市最支持民進黨的地方，她說，台灣經濟持續成長，上半年是四小龍之首，下半年也是，而經濟成長帶來了稅收增加，因此政府明年也針對老人和小孩研擬一套照顧辦法，長照2.0政策預算50億元，明年將擴大至4百億，0至6歲兒童照顧經費原本只有2百億元，明年將會擴增至6百億。

此外，截至目前為止，台商回台投資已高達6千1百億元，顯示台灣是非常好的投資環境，蔡希望大家一起拚台灣的未來。

洪慈庸也說，她和小英總統雖是不同世代，但都有一個相同的使命，就是守護住台灣這個家，這個家，就是台灣的自由民主，今年中國推一國兩制，在國際上打壓台灣，也看到香港的民主被剝奪，年輕人、爸爸媽媽、連小朋友都站出來，這次選舉，對她來說也是很大的挑戰，呼籲台灣本土力量一定要團結，捍衛台灣主權、捍衛台灣民主，她和蔡英文總統將並肩作戰，2020讓台灣贏。

蔡英文說，洪慈庸相當積極爭取預算，過去為國道一號爭取數十億的預算，讓交通往來更為便利，現在洪姐姐變成媽媽後，相信會更加倍的照顧鄉親。