馬英九批拒陳同佳入境「不像話」　陸委會：港府「已讀不回」

▲21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害，這也是反送中事件的開端。（圖／翻攝網路）

記者劉亭／綜合報導

涉嫌在台殺害女友的香港嫌犯陳同佳，近日表達願意來台自首意願，引起各界關注。前總統馬英九今（20）日出席活動時表示，陸委會要求港府交出完整罪證，是政治考量，很不像話。陸委會對此回應，因為重視私法人權，政府以更審慎周妥的態度去處理本案。

陸委會20日透露，多次呼籲港方進行司法合作，讓殺人犯得到應有的處罰，但港府皆「已讀不回」。「由於本案被害及加害都香港人，馬前總統為何主張香港政府不必交罪證給台灣？對於港府不回應我方司法互助的請求，及自棄管轄權卻政治操作送中條例，怎麼也沒有感到「詫異和憤怒」呢？」

▲前總統馬英九。（圖／ETtoday資料照）

陸委會又指出，香港特首林正月娥日前都公開發言，卻還是不回應司法互助請求，「這不是政治操作，又是什麼呢？難道馬前總統不贊成雙方透過司法互助，以彰顯司法正義嗎？馬前總統真的別生氣了！」

最後陸委會再度重申，實現司法正義，還給被害人公道，政府的立場始終不變。只要港府提出請求，我方會在對等、尊嚴及互惠的基礎上，積極迅速提供相關證據，配合後續追訴，希望港府迅速務實面對我方的請求。