韓國瑜觀光政策目標：2028年衝2000萬旅客

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜20日出席觀光政策發布記者會，國政顧問團總召張善政表示，他們預期在2028年，觀光人次達2,000萬讓觀光業，產值佔全國GDP比8%以上。

張善政指出，國政顧問團設立了8年的施政目標，一、觀光業產值占全國GDP比率倍增（目前4.4%，全球平均10%，泰國18%，法國、西班牙等國均超過20%）二、2024年來台觀光人次達1,500萬，外匯收入6,000萬新台幣，佔GDP 6％以上；2028年來台觀光人次達2,000萬，外匯收入達1兆元新台幣，佔GDP 8％以上。



他強調，現在全球平均觀光業產值佔比有10％，如果韓國瑜當選總統並連任，將有信心在任期內讓GDP比率倍增；他說，蔡政府幾天後將公布新目標「2030年，來台觀光人次達到2000萬，但我們預估只要2028年就可以達到該目標，成效遠高於現在的執政黨。」

韓國瑜說，自從總統蔡英文上任後，因兩岸關係緊張，來台陸客從2015年的418萬人，降到2018年的269萬人，流失近150萬的觀光客，讓國內觀光業者個個過得苦哈哈；遺憾的是，執政黨不但沒有自省，蔡英文年初還在臉書上發文指出「外國旅客來台創新高；外國旅客來源更平均；外國旅客自由行增加；臺灣觀光產業的體質一定會越來越強壯」，粉飾太平功力一流。

韓國瑜指出，蔡英文執政第一年開始，國內遊覽車就出現約3千輛閒置求售、近百家飯店業者受到衝擊、甚至連旅行社、藝品店、餐廳、景點小賣店等，都紛紛吹起倒閉風，台灣的觀光產業陷入前所未有的蕭條。對此，韓國瑜提出兩大願景：把人帶進來、並增加就業機會。



國政顧問團設立5大目標，首先要讓觀光產業「大升級」：設立觀光部和相關組織，成立台灣觀光產業研究院，提升觀光從業人力水準；觀光基礎「大建設」：提升機場、港埠等基礎建設，擴大對觀光客的吸引力；觀光市場「大開發」：與國際知名旅遊社群及平台合作國際行銷，提升台灣國際能見度；政策配套「大落實」，放寬潛力市場國家簽證和入境程序，發展智慧觀光；最後發展「大目標」：觀光業產值占全國GDP比率倍增。