利用汽車旅館販售分裝大麻、K他命...　桃園2男落網

▲平鎮警分局於汽車旅館查獲毒品。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園吳姓、林姓2名男子利用汽車旅館，做為販售、分裝毒品處，經平鎮警分局20日凌晨全市同步執行肅毒、肅槍封城掃蕩專案，在汽車旅館臨檢時，當場查獲市值超過50萬元的大麻花、咖啡包毒品、K他命等毒品，全案已由平鎮警分局深入偵辦中。

平鎮警分局分局長李建民表示，為展現警方肅毒、肅槍之決心，桃園市政府警察局於20日凌晨，全市同步執行封城肅槍、緝毒專案，加強臨檢各汽車旅館及八大場所，全力掃蕩各類毒品，並防止毒品流入世面，平鎮警分局並在臨檢中壢區某汽車旅館時，有重大斬獲。

▲▼平鎮警分局於汽車旅館查獲毒品。（圖／記者楊淑媛翻攝）

遭平鎮警方監控多時的吳、林二名男子，在19日深夜投宿汽車旅館後，立即在旅館內分裝大量毒品準備販售，警方見機不可失，立即調派大批員警上門臨檢，二名男子見警方上門神色大變，果然在旅行袋中起獲大量毒品，共計6公克二級毒品大麻花、二級毒品咖啡包253包（1600公克）及K它命毒品70公克，市值超過50萬元。

二男見無法逃避，坦承正在分裝該批毒品後對外販售，警方立即逮捕吳、林二名男子，除將二名男子依違反毒品罪嫌移送地檢署偵辦外，並深入追查毒品來源及流向。

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