日本小飛機墜毀燃燒1死1傷　機身成焦黑殘骸

▲日本茨城縣霞浦市發生小飛機墜毀事故。（圖／翻攝自google衛星地圖）



記者丁維瑀／綜合報導

NHK報導，日本茨城縣南部霞浦市一架小型飛機今（20）日上午墜毀，其中一人昏迷不醒，隨後傷重不治；另一人則受到輕傷。當局仍在調查墜機細節。

當地時間上午11時30分許，消防單位接獲通報，有一架兩人座的小飛機於霞浦市田野墜毀並燃燒，其中在駕駛座的傷者傷重不治，另一人則受到輕傷。

據報導，小飛機可見焦黑殘骸，事發現場距離JR常磐線神立車站以北約3公里處。當局將繼續詢問生還男子細節，藉此釐清狀況。