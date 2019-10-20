航迷出動！星宇首架「A321 neo」10/28抵台　拍新機抽不限航點機票

記者賴文萱／台北報導

星宇航空2020年1月23日正式開航，將首航澳門、檳城、峴港3航點齊發，首架全新塗裝完成的A321neo 預計10月28日抵台。星宇航空也邀請航迷們捕捉珍貴機身畫面，最大獎將送出不限航點來回單人商務艙／經濟艙機票。

星宇航空第一架，也是全台首架的A321neo 1號機B-58201在德國漢堡完成試飛驗收後，即將在10月28日抵台，預計當天上午公布抵台時間。CFM LEAP-1A30發動機引擎特別使用曜石灰的全彩塗裝，未來透過相機觀景窗就能一眼認出，是提昇指名度的微心機設計。

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▲▼星宇航空A321neo 1號機B-58201即將在10月28日抵台。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）





為迎接新機抵台，星宇舉辦「星宇照飛機」活動，在10月28日至11月30日捕捉珍貴機身畫面，將攝影作品上傳至個人Facebook或Instagram，權限設為公開並完成標籤，即有機會豐富獎項。最大獎為星宇不限航點單人商務艙／經濟艙來回機票、A321neo 飛機模型、Sony α收納旅行袋、Sony α7III 數位單眼相機。

▲星宇航空舉辦照飛機活動，最大獎送不限航點單人商務艙／經濟艙來回機票。（圖／翻攝自星宇航空活動網頁）

徵稿作品將由星宇航空與Sony 台灣行銷部主辦單位共同評選，評審標準為構圖美感40%、攝影品質40%、攝影內容真實性20%。照片得以就亮度、對比、色階、飽和、曝光等基本參數進行調整，並得以視情況進行裁切，但不接受電腦合成及高動態範圍影像（HDR），不得附加內文、浮水印及署名。