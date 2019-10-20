3男酒後吃麵嫌併桌太擠　遭鄰座嗆聲起口角…回家拿槍碰碰碰！

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區3名男子喝酒唱完KTV後到旁邊麵攤吃麵，卻因座位問題與另一群人發生口角衝突，其中一名男子不滿對方不讓位，返家拿改造手槍，與友人輪流開了3槍示警，警方獲報出動快打到場，眾人早已一鬨而散，警方循線將開槍男子約談到案，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪送辦。

▲謝姓男子酒後因吃麵併桌問題開槍示警，遭警方逮捕 。（圖／記者陳以昇攝）

19日上午6時許，25歲謝姓男子與24歲許姓友人等3人到新莊區首部曲KTV喝酒歡唱，離場後到旁邊麵攤吃麵，卻因座位有限，老闆要他們與4男3女併桌，期間謝男覺得對方態度藐視他，不甘受辱，直接返家拿槍。

▼警方在謝姓男子住家起獲改造手槍及子彈 。（圖／記者陳以昇攝）

謝男帶了一把改造手槍先對空開了1槍，許男接手又開了2槍示警，眾人嚇的四處逃竄，民眾見狀立即報警，警方出動快打部隊到場，開槍的謝、許等3人早已一鬨而散，警方立即成立專案小組調查。

20日上午循線將主嫌謝男約談到案，並在他住家起獲改造手槍一把，訊後將他及許男依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪送辦。

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▼新莊KTV外開3槍，警方到現場拉起封鎖線。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼新莊分局偵查隊長林振瑞說明。（圖／記者陳以昇攝）



