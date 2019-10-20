國安局要花270萬元買「2台X光機」　每天平均僅掃20件郵包…





▲國安局大門。（圖／取自Google街景）

記者陶本和、袁茵／台北報導

為了防止郵件攻擊位在陽明山的國家安全局本部，明年預計耗資新台幣270萬元，比照總統府、各級法院建置兩部X光機，裝在會客室和局內總收發辦公室中，防止郵件攻擊事件，並且檢查會客人員的行李。然而立院預算中心卻發現，國安局106年度至108年度8月為止，平均每日郵包件數僅20餘件，必要性及妥適性有待商榷。

立法院外交及國防委員會21日將審查109年度國家安全局收支公開及機密部分預算。國安局為阻斷郵件攻擊事件，在「情報行政」業務計畫下「行政管理」中的「設備及投資－雜項設備費」中編列1372萬2000元，包括要在本部採購2台郵包X光機檢查儀，需要編列270萬元預算，平均每台X光機要135萬元。

然而立法院預算中心卻發現，國安局106年度到108年度8月底止，這年度不含電子交換公文之郵件及包裹件數分別為7313件、8448件和4928件，平均每天郵包件數僅20.3件、23.5件和21件。

對此，立法院預算中心表示，國家安全局每日郵包收件數量有限，規劃建置2部X光機檢查儀之必要性有待商榷，且其預算與各法院近年購置該類設備決標金額相較，亦有高估之虞。