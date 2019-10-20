寶寶嬰兒床上酣睡　媽盯監視器…驚見「另一張臉」黏在他身旁！

▲伊莉莎白晚上看到的臉，竟是老公忘記拆掉的貼紙。（圖／翻攝自Facebook／Maritza Elizabeth）

記者黃心瑀／綜合報導

許多爸爸媽媽為能隨時觀察家中小寶寶的狀況，都會在嬰兒床旁架設一台攝影機。不過美國一名媽媽伊莉莎白（Maritza Elizabeth）日前透過螢幕，看著家中的寶寶入睡時，卻驚覺寶寶身旁的空位，竟然還有「另一個小孩」，嚇得她整夜睡不著，一直到隔天早上，他才驚覺自家小孩躺的這張床墊，竟然真的存在另一張臉…。

根據《太陽報》報導，這起驚悚的事件發生在美國的伊利諾州（State of Illinois），伊莉莎白18日時，在臉書上傳了2張照片，其中一張照片是攝影機的畫面，她的小孩躺在靠近右上角的地方，但是一旁卻「多出一個臉」，而且很明顯地也是一名小寶寶，這樣的場景當場把她嚇壞了，整件事情一直到隔天真相才曝了光。

伊莉莎白在臉書上寫道，「我很確定昨晚在兒子的床上看到了鬼寶寶。我被嚇壞了！幾乎整晚無法入睡，兒子在睡覺時，我甚至嘗試開手電筒偷偷進房間查看。今天早上我終於進了兒子房間…原來是丈夫在換床單時忘了把保護套拿下來…現在我只想把他殺了！」

從伊莉莎白發布的另一張照片可以看到，白色的床墊上有一張小寶寶張嘴的照片，原來是伊莉莎白老公在擺上床墊時，忘記將上頭的保護套拆下，而上面還貼著一張有小嬰兒臉的貼紙，才讓攝影機裡出現那麼奇怪的畫面，也讓伊莉莎白度過一個驚慌恐怖的夜晚。