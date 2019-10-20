影／示威者「火燒」多個港鐵站　警發射催淚彈驅散

記者蔡儀潔／綜合報導

在今（20）日下午的九龍遊行中，警民再度爆發衝突。尖沙咀警署內的警察於下午3點15分，從高處向下發射催淚彈，隨後舉起黑旗並再發射一輪催淚彈。而早前有示威者破壞油麻地港鐵站，及吉野家、優品360等店鋪，並有人在西九龍站外一帶路段設置路障，包括投擲磚塊在地上阻礙警車前進。

▲遊行現場。（圖／路透）

▲▼遊行結束後，示威者開始搞破壞。（圖／路透）

綜合港媒報導，警方2點半時指出，示威者佔據尖沙咀一帶道路，梳士巴利道、廣東道、漆咸道，而柯士甸道西及佐敦道有激進示威者以雜物堵路。

▼拉下鐵門的店鋪亦被破壞。（圖／路透）

到了下午3點，有示威者破壞港鐵油麻地站，出入口有雜物燃燒，車站廣播表示該站將關閉。隨後傳出有人向旺角彌敦道的小米專門店投擲火種。港鐵旺角站亦被縱火，現場火光熊熊。

▼ 港鐵旺角站被縱火。（圖／路透）

警方於3點42分表示，下午3點左右，原在尖沙咀聚集的暴徒，於旺角、油麻地、佐敦及尖沙咀一帶大肆破壞店鋪及公共設施；有暴徒在旺角、油麻地及柯士甸港鐵站投擲汽油彈、用噴漆塗鴉及用硬物擊打港鐵站出入口的設施；在窩打老道，有暴徒將餐廳的鐵門撬開，並向內投擲雜物；在加拿分道及彌敦道，有暴徒將銀行鐵閘撬開，然後於銀行內縱火。

警方指出，因應暴徒的行徑，警方已使用最低所需武力，包括施放催淚煙，將進行驅散及拘捕行動，警告在場人士立刻停止違法行為，並呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，如非必要，切勿前往相關地點，應留在室內安全地方。