名車載送非法移工躲查緝！警前後包夾查獲　雇主驚愕：怎可能

▲專勤隊以2輛偵防車前後包夾方式截停，當場制伏駕駛雇主及車內的3名非法移工。（圖／台東專勤隊提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東某處釋迦果園長期僱用非法移工，並以名貴轎車載送以躲避查緝，日前經移民署專勤隊攔車搜查，現場逮捕3名非法移工、雇主及仲介移送台東縣政府勞工局依法處理。

移民署南區事務大隊台東縣專勤隊日前據報轄內某釋迦果園內有多名失聯移工及逾期外籍人士非法工作，遂派員喬裝果農多次前往果園蒐證確認無誤，專勤隊幹員鎖定某知名品牌休旅車於10月19日凌晨拂曉出擊一擧破獲。

據了解，該名非法雇主長期僱用非法移工，不惜砸下重金，以購買名貴車輛做為掩護，企圖躲避查緝，但殊不知早已被眼尖的移民署幹員盯上。

專勤隊眼見時機成熟，利用19日凌晨天未亮之前，先行部署人力埋伏於渠等每日上下班必經之產業道路上，利用該車載送移工前往果園途中，以2輛偵防車前後包夾方式，將該車輛截停，現場幹員們見機不可失，隨即蜂擁而上，當下就制伏了駕駛及在車內的3名非法移工，其中駕駛即為非法雇主。

專勤隊表示，當雇主看到幹員們突然出現後當場愣住，表情呆滯了約5分鐘，回神時直呼怎麼可能會被抓到等語。目前全案經調查後依違返就業服務法移送台東縣政府勞工局處理。

台東縣專勤隊隊長張善政表示，非法僱用外來人口從事非法工作，一旦被查獲依據就業服務法將裁處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再次違反更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，提醒國人千萬不要心存僥倖。

移民署台東專勤隊呼籲，滯留在台的非法外來人口儘速向各縣市專勤隊投案，才可以早日回家，也歡迎熱心民眾踴躍撥打該隊檢舉專線089-342-095，提供資訊，如查獲非法雇主、仲介及非法工作外來人口等違法情事，將可獲得高額檢舉獎金。