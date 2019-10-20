快訊／阿里山公路「遊覽車冒火舌」濃煙猛竄！車內41人急逃　交通大塞車

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣台18線阿里山公路20日下午2時許，發生一起意外事故，事件發生當時，一輛遊覽車突然在隧道內起火燃燒，巨大的火勢、濃煙讓阿里山公路的交通大塞，所幸車上包含司機在內的41人都平安脫困，並沒有傳出人員傷亡。

▲阿里山公路隧道遊覽車起火燃燒，遊客急逃。（圖／記者翁伊森翻攝）

這起事件發生在20日下午2時6分，當時在台18線34.6公里，觸口隧道附近，一輛遊覽車突然起火燃燒，消防人員趕到現場後，緊急將火勢撲滅，不過這起事故造成的原因仍有待調查釐清。

►我沒有遲到，是時間遲到了！