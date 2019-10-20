國道驚見百元、千元鈔「冥鈔」！　警：罰金3千起跳

▲國道行駛車輛撒出的百元、千元鈔，國道警說：都是冥鈔。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國道開車，別亂丟、別亂撿，會觸法！國道3號由桃園龍潭交流道往新竹縣竹林、寶山約68公里處，19日有一輛行駛內線的車輛，行駛中竟從車窗不斷「撒出」百元、千元鈔，警方獲報後，前往處理發現該些鈔票是「假的」。警方說，駕駛人於汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散在高速公路上，可依法處以罰鍰，並責令改正或禁止通行。

警方說，這起國道「撒錢」案，是在19日上午11時許，接獲民眾報案國道3號68公里處有散落物，獲報後即派遣龍潭分隊巡邏員警到場查看後發現，散落物為竟是一張張假的百元、千元紙鈔，上頭還寫著「功德銀行」、「冥都寶錢」，當下立即通知高公局工務段人員前來清理，所幸這起「撒錢」事件，並沒有造成任何人車追撞或受傷。

國道警呼籲駕駛人，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散在高速公路上，可依「道路交通管理處罰條例」第30條處汽車駕駛人3千元以上9千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行；但若駕駛是在「行駛中向車外丟棄物品或廢棄物」，將可依33條處3千元以上6千元以下罰鍰，同時亂丟垃圾的行為，還違反《廢棄物清理法》，主管機關可依法裁罰1千2百至6千元罰鍰。

另高速公路局今（2019）年9月16日起，對國道散落物之處理開始收費，收費方式為處理散落物時間達30分鐘者，每車道每30分鐘收取3千元，且採累積計算，藉以加強民眾能在上路前檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛造成二次事故，影響行車安全及順暢。

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