全運會點燃聖火！最速男楊俊瀚掌旗帶隊繞場　徐榛蔚組團力挺

▲▼全國運動會在桃園市立體育館點燃聖火，花蓮縣長徐榛蔚組團力挺花蓮代表隊，同時汲取經驗，作為明年花蓮全民運動會的借鏡。（圖／花蓮縣政府提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

2019年全國運動會19日至24日登場，19日晚間桃園市立體育館點燃聖火，匯集來自全國11,500名選手及隊職員共襄盛舉。花蓮代表隊由花蓮之光、台灣最速男楊俊瀚選手掌旗，帶領花蓮優秀運動員繞場，縣長徐榛蔚全程陪同，為花蓮孩子喝采加油。

縣長徐榛蔚偕同教育處長李裕仁，今明兩日率縣政團隊赴桃園，至各競賽場地慰勉花蓮代表隊選手、教練及師長，同時透過賽事觀摩及交流，從中汲取經驗，作為明年花蓮全民運動會的借鏡。

花蓮團隊也精心製作LED龍舟看板，為選手加油打氣，大家高喊「總冠軍在花蓮，109全民運在花蓮！」士氣高昂，同時歡迎全國各縣市朋友到訪花蓮參加明年全民運。選手看見縣長到來，備感窩心。教育部長潘文忠也到場致贈水果禮盒，祝福花蓮縣選手旗開得勝。

明年全民運動會將首度移師花蓮，徐榛蔚率縣府團隊考察、觀摩賽事，她也與各單位人員交流意見。此次考察，從硬體到軟體設備，舉凡動線規劃、運動設施與設備、場館配置、在地風味餐等，都是作為明年度全民運的寶貴經驗。

▲▼花蓮代表隊由台灣最速男楊俊瀚選手掌旗帶領繞場，徐榛蔚全程陪同，為花蓮孩子喝采加油。

她表示，推動全民運動是縣府的施政重點，目前團隊正緊鑼密鼓進行各項賽事籌備工作，完善運動場館設備，讓喜愛運動的全國各地朋友，享受在花蓮比賽的過程。

全運會少數幾項賽事提前進行，目前花蓮於輕艇、保齡球項目已摘下3金、2銀、2銅的好成績，表現相當亮眼，接下來的賽事也有許多熱門奪牌項目，期許在近日如火如荼舉辦的各項賽事中，再為花蓮體育大縣爭取最高榮譽。

開幕典禮中，舞空術的專業高空懸吊演出，在半空中表演出翻滾、飛翔、游泳等動作，將運動員的力與美完美呈現。晚間7時52分，由亞洲男子標槍紀錄保持人、桃園市鄭兆村選手點燃全運會聖火，接著8時選手之夜登場，由藝人鼓鼓開場，以及Matzka、宇宙人、魏嘉瑩、孫盛希、謝金燕等歌手熱力開唱，帶給選手和來賓充滿活力的動感之夜。