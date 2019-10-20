韓國瑜提2大政策方向：未來觀光局全面升格為「觀光部」

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜20日在台南舉行觀光政策發布記者會，他致詞表示，他的觀光政策兩大方向分別為：一、把人帶進來；二、增加就業。將來台灣一定要「觀光立國、迎八方之客」，並要把整個觀光的位階、資源、重要性大力提倡，直接列為「觀光部」，各行各業能同時享受產業興旺的發展。



韓國瑜強調，他的目標是2028年衝2000萬旅客；他也強調要將觀光位階提高，列為部會等級，未來若有機會為人民服務，他一定打造最友善環境，將不再有圍牆、只有道路，沒有敵人只有朋友，一定會有很大的幫助，現在很多障礙都是「人為的」。

韓國瑜說，兩千三百萬同胞，從事跟觀光業相關的約有兩百萬人左右，是重中之重的產業，跨足行業有三十幾種，包括遊覽車、飯店、時速、伴手禮、農漁產業、導遊、文化等，都會受到觀光產業興衰的影響。

另外，他強調，台灣的東西要賣得出去、人要進得來，台灣才會發大財，有很多東西一直在睡覺，沒有被叫醒。故宮博物院的展出只有九分之一，九分之八在山洞裡面，「假設台灣的觀光產業腦袋突然打開了，故宮產業一次攤開來，從頭到尾看完要三十年，如果我們一口氣全部展覽，會不會轟動全世界？」

韓國瑜說，這個產業帶來很大的力量，但多少觀光資源一直在睡覺？人民一直祈禱「國泰民安、風調雨順」這八個字蘊藏很多老祖宗智慧，風調雨順靠老天，國泰民安靠自己，沒有風調雨順沒辦法，但國不泰民不安是我們自己的錯，所以天助自助者，我們若自己不努力，老天都不會幫你。

韓國瑜國政顧問團20日上午於台南召開觀光政策發布記者會，國民黨主席吳敦義、國政顧問團總召張善政、中華民國旅館公會理事長張榮南、中華民國旅行公會全聯會名譽理事長姚大光、中華民國民宿協會全聯會理事長劉寧源、中華民國遊覽車品質保障協會理事長鄭春綢、國政顧問團觀光組顧問李奇嶽等人皆為出席來賓。

▲韓國瑜觀光政策座談會。（圖／翻攝自臉書）



韓國瑜觀光政策主張：



一、 大升級：設立觀光部與相關組織



1. 觀光是現代人追求多元化、特色化、細緻化遊憩的生活調劑品，內涵涉及地理景觀、風土人情、農業與生態、歷史與文化等多種層面，應有專屬部會執掌其業務，全力佈建國際級的觀光設施，行銷台灣地理景觀多樣性、自然生態豐富性、新舊外來文化多元與共融性，帶動觀光產業發展，並落實優質的旅遊環境與生態保育。



2. 整併觀光相關機關，並廣徵業界意見檢討修訂相關法規，以利統一事權，徹底落實觀光政策，發展觀光產業，並保障合法業者權益。



3. 成立「台灣觀光產業研究院」，加強觀光政策研究與人才培育，結合產學界力量，提升從業人力水準，尤其是培養對旅遊內涵深度、多國語言專長的掌握。



4. 於海外重要據點增設觀光駐外推廣辦事處行銷單一窗口，吸引國際旅客來台。



二、 大建設：提升觀光基礎建設，深化觀光內涵



1. 提升機場、港埠的建設與服務設施。



2. 擴大振興觀光發展基金規模，觀光機關三年內預算倍增至百億，挹注建設觀光基礎設施，輔導觀光業者，提升觀光基礎設施之質量。



3. 兼顧環境、生態，建設國際級的大眾化基礎設施，將台灣世界級的景點由「點」延伸為「線」而「面」，以擴大對國內外觀光客的吸引力。



4. 發展高山旅遊：提升嘉義阿里山、宜蘭太平山等森林鐵路至國際水準，在優質景觀山區評估佈建登山纜車之可行性，讓觀光客更容易實現「近山」之願望。



5. 發展海洋休閒：善用屏東、花東海岸優美景觀與離島自然生態特色，發展海岸、海上休閒活動，推動遊艇休閒及賞鯨遊憩事業，充分發揮海洋國家特色。



6. 發展旗艦主題式旅遊：依據各地特色與北中南東地區不同屬性，打造旗艦主題式的「世界級觀光亮點」。例如：廟宇藝術、在地藝術（石雕、木雕）、歷史與戰地懷舊、在地與夜市美食等。



7. 塑造特色節慶活動、賽事與藝術表演的國際品牌，吸引國際遊客。如：元宵燈會、鹽水蜂炮、炸邯鄲、搶孤、划龍舟，以及台灣自行車節、太魯閣馬拉松等。協助民間知名劇團在固定地點與季節舉辦定目劇（如明華園、布袋戲、雲門舞集、優人神鼓等）。



8. 擴大故宮等主要博物館之展覽空間與設施，充分發揮中華文化與台灣特有文化遺產（荷蘭、漢人、原民、客家）之典藏吸引力，發展文化與歷史導向之觀光內涵。



9. 重視擴大「中華美食展」籌辦規模，與世界頂級的競賽單位合作，每年在台灣輪流舉辦國際級美食烹飪大賽獎，讓全世界優秀選手來台比賽，更讓台灣年輕選手在自己的土地上發光，用好活動來打造台灣成為世界最強的「美食王國」。同時邀請國際大師來台下鄉，與台灣知名飯店大廚合作輔導各地農村，運用當地原生材料，研發國際性的特色美食，讓外國廚師用食材認識台灣。更邀請世界著名釀酒師來台與台灣產、官、學合作開發「台灣水果美酒」，將我們的水果換一個模式行銷全世界，並帶動農村美酒、美食、民宿旅遊。倍增發展果香、酒鄉經濟。



10. 打造十大特色小鎮、百大休閒農村，協助地方發展「一縣一旗艦」、「一縣一節慶」以及特色小鎮、原鄉深度旅遊，並推動全民觀光，如農業觀光（果園、花卉等）、漁業觀光（傳統漁業、海釣、觀光船等）、觀光工廠、醫療觀光等，引導觀光客流均勻分流至全台各地，讓觀光效益能為各地方與基層民眾雨露均霑。



三、 大開發：重點行銷



1. 以「市場區隔」精神，就國內外不同遊客之目標市場偏好，採取差異性行銷，協助旅行業鎖定各目標市場，發展旅遊特色產品。



2. 與各國際或區域知名旅遊社群與平台合作國際行銷，提升台灣國際能見度。如：國家地理雜誌（National Geographic）、孤獨星球(Lonely Planet)、TLC旅遊生活頻道（Travel & Living Channel）、探索頻道(Discovery) 、KKDAY、KLOOK客路及OTA平台等。



3. 輔導地方政府辦理旅遊推介會或媒合會，並廣邀外縣市旅行社業者參與。同時也進行城市行銷，與主要國際都市開展城市交流。



四、 大落實：政策配套



1. 在平等互惠原則下，簡化潛力市場國家簽證與入境程序。



2. 與對岸協商，逐步放寬團客及自由行管制，開放自由行及團客二、三線城市，促使對岸來客數逐步增加。



3. 對主要地區性客源國家開拓航網連結，實施開放天空，初期免收國際航班降落費、免收落地簽證費，並鼓勵引導低成本航空飛航中南部與東部機場。



4. 持續參加國際郵輪展，推動郵輪產業發展。爭取基隆及高雄為國際郵輪母港，新建旅運大廈，建置便利通關設施，推動國際郵輪旅客落地簽、免簽證，簡化入境手續，並優化岸上旅程。



5. 發展觀光購物，方便觀光客購物退稅。積極輔導購物店轉型，推動境內小額現場退稅商店，創造良善便利的觀光購物環境。



6. 滾動調整台灣好行、台灣觀巴、台灣好玩卡、智慧電子票證以及景區交通旅遊線，補強全國道路標誌及各景區遊程指示標誌之多國語系。



7. 發展智慧觀光，結合線上支付與多元大眾運輸工具，提供國際來客便利友善的旅遊環境。協助民間平台業者透過大數據、人工智慧等新科技APP，提供「食、住、遊、購」的即時旅遊資訊，並廣泛蒐集旅遊資訊（停留天數與地點、偏好、花費、景點類別），鑑別高值旅客來源國家與興趣對象，加大行銷投入，提高在台觀光消費。



8. 協助各地方政府建構地方觀光產業鏈，尤應邀請地方文創工作者與地方創生組織參與。

9. 協調勞動部提高國內觀光產業僱用外勞比率，適度調高配額，以降低勞動成本。



10. 建立完善稽核及評鑑制度，協助觀光產業品牌化、導入數位科技。



五、 大目標：發展目標（2028年）



1. 觀光業產值占全國GDP比率倍增（目前4.4%，全球平均10%，泰國18%，法國、西班牙等國均超過20%）



2. 2024年來台觀光人次達1,500萬，外匯收入6,000萬新台幣，產值佔全國GDP 6％以上；

2028年來台觀光人次達2,000萬，外匯收入達1兆元新台幣，產值佔全國GDP 8％以上。



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