萬丹11月街舞比賽報名　年輕朋友反應熱烈又期待

▲屏東縣萬丹鄉藝術文化協會舉辦「萬丹藝術節 尬藝弄青春」街舞比賽即日起報名。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉藝術文化協會，為提供年輕朋友一處勁歌熱舞的活動場所，與社區藝術文化注入一份新力量，在屏東縣政府文化處指導下舉辦街舞比賽，消息傳出，反應相當熱烈，已吸引來自全國各地不少團隊及個人報名。

為鼓勵年輕人參與地方藝術文化活動，萬丹鄉藝術文化協會理事長林燕輝、總幹事許秀秀及協會理監事，進行腦力激盪，有人提出舉辦街舞比賽，可以展現豐富藝術文化氣質，展示萬丹人的青春風采，營造高雅的文化氛圍，並由參加比賽人員自行取名，編排難度變化舞蹈，增加比賽的可看性，再藉由邀請地方人士做嘉賓，達到鼓勵鄉民參與活動目的。

兼可豐富鄉民的藝術涵養，透過街舞活動，讓各地街舞愛好者都來到萬丹互相交流，更認識萬丹鄉文化，將萬丹社區及農特產、文化行銷出去。經熱烈討論，獲得一致同意，於是分頭著手籌措經費，搜集相關活動細節，促成這次比賽。

一位15年前就參與街舞活動的萬丹網友說，目前屏東可以跳舞團練的場地比起十多年前進步不少，以前街舞都聚集在學校跳，假日跑到市中心的小學，使用上會有場地租借或使用電源的疑慮；如今屏東公園、青創聚落、屏東車站等等，都可看到青少年盡情跳街舞，不必再擔心飛吹雨淋。目前跳街舞的年齡層越來越年輕，萬丹鄉藝術文化協會這次舉辦街舞比賽，令人興奮，也很期待。

這項名為「萬丹藝術節 尬藝弄青春」活動，將邀請來自屏東各個 國小 到 大專院校的《舞蹈社團》前來表演；除街舞比賽，還有《塗鴉彩繪》展覽、《文創青農市集》以及《敞篷超跑》展示。

比賽日期，11月09日（星期六）；時間：13：00～21:00；地點：屏東縣萬丹鄉萬丹國小。

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