　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

萬丹11月街舞比賽報名　年輕朋友反應熱烈又期待

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣萬丹鄉藝術文化協會舉辦「萬丹藝術節 尬藝弄青春」街舞比賽即日起報名。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣萬丹鄉藝術文化協會舉辦「萬丹藝術節 尬藝弄青春」街舞比賽即日起報名。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉藝術文化協會，為提供年輕朋友一處勁歌熱舞的活動場所，與社區藝術文化注入一份新力量，在屏東縣政府文化處指導下舉辦街舞比賽，消息傳出，反應相當熱烈，已吸引來自全國各地不少團隊及個人報名。

為鼓勵年輕人參與地方藝術文化活動，萬丹鄉藝術文化協會理事長林燕輝、總幹事許秀秀及協會理監事，進行腦力激盪，有人提出舉辦街舞比賽，可以展現豐富藝術文化氣質，展示萬丹人的青春風采，營造高雅的文化氛圍，並由參加比賽人員自行取名，編排難度變化舞蹈，增加比賽的可看性，再藉由邀請地方人士做嘉賓，達到鼓勵鄉民參與活動目的。

兼可豐富鄉民的藝術涵養，透過街舞活動，讓各地街舞愛好者都來到萬丹互相交流，更認識萬丹鄉文化，將萬丹社區及農特產、文化行銷出去。經熱烈討論，獲得一致同意，於是分頭著手籌措經費，搜集相關活動細節，促成這次比賽。

一位15年前就參與街舞活動的萬丹網友說，目前屏東可以跳舞團練的場地比起十多年前進步不少，以前街舞都聚集在學校跳，假日跑到市中心的小學，使用上會有場地租借或使用電源的疑慮；如今屏東公園、青創聚落、屏東車站等等，都可看到青少年盡情跳街舞，不必再擔心飛吹雨淋。目前跳街舞的年齡層越來越年輕，萬丹鄉藝術文化協會這次舉辦街舞比賽，令人興奮，也很期待。

這項名為「萬丹藝術節 尬藝弄青春」活動，將邀請來自屏東各個 國小 到 大專院校的《舞蹈社團》前來表演；除街舞比賽，還有《塗鴉彩繪》展覽、《文創青農市集》以及《敞篷超跑》展示。

比賽日期，11月09日（星期六）；時間：13：00～21:00；地點：屏東縣萬丹鄉萬丹國小。

相關資訊及FREESTYLE BATTLE街舞大賽 報名請洽活動專頁
https://www.facebook.com/events/2393351184326734/?notif_t=plan_user_associated¬if_id=1571105298352715

ET快訊
驚悚影片曝光！新北男開車恍神衝人行道　狂掃8輛機車+撞斷路樹
野生娜美級女藝人現身北捷！緊身背心「正面衝向鏡頭」網噴鼻血
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

萬丹11月街舞比賽報名　年輕朋友反應熱烈又期待

全運會點燃聖火！最速男楊俊瀚掌旗帶隊繞場　徐榛蔚組團力挺

解脫了！失聯移工夫妻檔　找無頭路吃泡麵過活

穿上國花圖樣國服　桃園越配全運開幕參與「築夢桃園」

2019年全運會以夢想揭幕　鄭文燦：運動是台灣團結的起點

桃園全運會鐵人三項三連霸金牌選手　埤塘邊浪漫求婚

大溪好好玩大家都愛來　月眉全民音樂野餐會爆滿

空軍第一聯隊台南基地開放　新銳武器令人大開眼界

傅朝卿獲頒「第8屆台南文化獎」　黃偉哲盼攜手找回台南建城400年榮光

台南將軍尚青漁產料理「鱻」美登場　千人虱目魚饗宴壯觀開席

屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！

暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

聞到其他狗狗的味道！阿金怒吃醋　帥爸討親被忽視...下秒暖笑汪心軟

9月大男嬰獨睡「倒栽蔥」摔進垃圾桶　昏迷指數3...爸媽崩潰：怎麼會這樣

一中商圈「香腸王」殺女友塞冰櫃！　友人夢喊冷聲…救出沉冤10年裸屍

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

女友假裝「削骨、隆鼻」惡整男友！　他一看嚇傻...心疼回：原本就很好看

蕭敬騰x張芮僑深情對唱《寂寞還是你》　戴佩妮看傻：嘴巴都打開了！

萬丹11月街舞比賽報名　年輕朋友反應熱烈又期待

全運會點燃聖火！最速男楊俊瀚掌旗帶隊繞場　徐榛蔚組團力挺

解脫了！失聯移工夫妻檔　找無頭路吃泡麵過活

穿上國花圖樣國服　桃園越配全運開幕參與「築夢桃園」

2019年全運會以夢想揭幕　鄭文燦：運動是台灣團結的起點

桃園全運會鐵人三項三連霸金牌選手　埤塘邊浪漫求婚

大溪好好玩大家都愛來　月眉全民音樂野餐會爆滿

空軍第一聯隊台南基地開放　新銳武器令人大開眼界

傅朝卿獲頒「第8屆台南文化獎」　黃偉哲盼攜手找回台南建城400年榮光

台南將軍尚青漁產料理「鱻」美登場　千人虱目魚饗宴壯觀開席

亞錦賽／冠軍戰抗日鄧愷威先發　張育成不適坐板凳

DreamNote唱現場擠爆西門！　500粉絲搶簽名「明年再來」

人妻回娘家「還偷碰面小王」　綠帽夫尾隨在後一見心碎...秒亮刀捅死他

音樂老師半夜放巨大警報聲、小孩哭鬧聲　鄰居精神崩潰：害我丟工作

寶寶嬰兒床上酣睡　媽盯監視器…驚見「另一張臉」黏在他身旁！

影／港示威者四處縱火！向警署「投擲汽油彈」　水炮車沿街射水柱

睪丸腫瘤通消失！汪汪結紮「4危險」一次解決...你家毛孩做了沒？

憲兵女上士待命時「上廁所」被控擅離職守　二審逆轉改判無罪

阿金外出被「窯烤」　鼻子沾滿花生粉呆萌歪頭：好癢ㄛ

夫妻飛紐約慶生　過海關被攔「箱子裡有活的違禁品」

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

地方熱門新聞

桃園越配全運開幕　參與「築夢桃園」

新銳武器令人大開眼界

眼鏡蛇民宅作勢攻擊　獨居嬤求助海巡解危

普悠瑪周年追思會　家屬：放下好好過生活

蔡英文台南市競選總部說儘速偵辦查明

失聯移工夫妻檔吃泡麵過活

千人虱目魚饗宴壯觀開席

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

高雄民進10多名黨員　退黨挺韓　

傅朝卿獲頒「第8屆台南文化獎」

越籍移工變博士生！

桃園全運鐵人三項　選手浪漫求婚

檢警調設攤反賄選　侯友宜站台助宣導

韓國瑜最愛台南牛肉、虱目魚、擔仔麵

更多熱門

相關新聞

Bboy小猴子闖Red Bull世界16強

Bboy小猴子闖Red Bull世界16強

Red Bull BC One被譽為一對一Battle最高殿堂，今年將於11月19日在印度孟買舉辦世界決賽。每年在全球有數千位舞者尋求登上World Final舞台的戰鬥機會，而今年首度有台灣舞者搶下外卡資格，由來自嘉義築夢者(Dream Runnerz)舞團的Bboy Monkey King小猴子獲選為世界決賽16強選手。

義消水裡來火裡去　林燕輝又兼傳承文化

義消水裡來火裡去　林燕輝又兼傳承文化

愛情力量的牽引　內蒙古畫家獲邀開畫展

愛情力量的牽引　內蒙古畫家獲邀開畫展

南強工商街舞團攻日！揹國旗爭獎盃

南強工商街舞團攻日！揹國旗爭獎盃

屁股癢抓不到　歐告狂轉圈蹭地

屁股癢抓不到　歐告狂轉圈蹭地

關鍵字：

屏東縣萬丹鄉藝術文化協會街舞林燕輝

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

女鬼喊冷靈媒相助　救出沉冤十年裸屍

萬聖節變裝！神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

莊敬高職21歲「南韓帥老師」曝光！

餵蛤蜊喝奶！女兒驚呼：變超肥滿

方向盤左邊「神奇桿子」功能曝　駕駛：很多人不知道

更多

最夯影音

更多
屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！

屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！
暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

聞到其他狗狗的味道！阿金怒吃醋　帥爸討親被忽視...下秒暖笑汪心軟

聞到其他狗狗的味道！阿金怒吃醋　帥爸討親被忽視...下秒暖笑汪心軟

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面