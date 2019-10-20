影／韓國瑜台南大天后宮上香祈福　主委曾吉連：預祝「庶民總統」高票當選！

記者林悅／台南報導

國民黨總統候選人韓國瑜10月20日上午到台南市大天后宮上香祈福，向媽祖祈求風調雨順、國泰民安，受到現場數百名市民熱情歡迎，主任委員曾吉連預祝「庶民總統」韓國瑜高票當選！

▲國民黨總統候選人韓國瑜10月20日上午到台南市大天后宮上香祈福，主任委員曾吉連，預祝「庶民總統」韓國瑜高票當選。（圖／記者林悅攝，下同）

韓國瑜除表示是向媽祖祈求國泰民安風調雨順外，並讚許台南大天后宮是台灣最古早、最有歷史，讓台灣眷屬、情侶得到心安、愛情的一座祀典媽祖廟。

韓國瑜於10月20日上上午9時50分許，前往位於台南市中西區永福路二段的台南大天后宮上香祈福，祈求風調雨順、國泰民安，祭拜儀式由國民黨台南市黨部主委謝龍介、立委參選人蔡淑惠議員、童小芸、市議員許至椿、洪玉鳳、前政務委員高思博、前台南市議長李全教、大天后宮主任委員曾吉連陪同，韓國瑜擔任正獻官，循古儀完成祈福儀式。

祭拜儀式後，曾吉連主委向現場民眾表示，韓國瑜關心庶民、能苦民所苦，他也是庶民出身，他希望台灣有庶民的總統來領導台灣，不要讓台灣沉淪，他預祝韓國瑜能高票當選總統。

韓國瑜指出，台南大天后宮是台灣最古早、最有歷史的一座祭祀媽祖廟，今天的祭拜，廟方依照古法、一步一步的讓他完成祀典。韓國瑜說，他祈求台灣風雨順、國泰民安，但風調雨順，是要靠上天，我們沒有辦法，但國泰民安，卻是政府可以做的，他一定會苦民所苦，讓台灣國泰民安。

韓國瑜並說，大天后宮月老讓有情人終成眷屬、也算是愛情產業鏈的推廣，很多有情人來到大天后宮，希望能補上一段愛的戀曲，在這裡都能達成心願。韓國瑜讚許說，大天后宮保佑了很多善男信女之外，也讓很多眷屬、情侶，在這裡得到實踐、得到心安、得到愛情，他感恩媽祖保佑。