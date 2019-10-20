國內近期豬價回軟！　農委會：21日起至月底減供2000頭因應

▲豬農不滿豬隻交易頭數沒增加。（示意圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

豬價持續下滑，近來豬農不滿豬隻交易頭數也沒增加，都是進口豬肉太多害的。農委會今（20日）表示，國內近期豬價回軟，除國內毛豬生產供應平穩、季節性需求降低，產銷進行盤整外，近2個月進口豬肉增加近2成且進口價跌幅約14%，連動業務使用和大承銷採購需求疲軟所致，已透過中央畜產會、台糖公司和產業團體等單位協調，短期毛豬性供銷調節和調度措施，21日起至月底減供2000頭因應。

農委會指出，10月至今全國肉品批發市場豬價平均為每公斤68.6元，近日每公斤67-66元，與10月平均豬價尚趨一致，並無驟跌情形。另國內毛豬供需屬於淺盤性市場，今年整體毛豬生產供應相對平穩，惟近來節慶（中秋節）過後需求降低，方有季節性產銷盤整外，9月進口豬肉7626公噸，較今年每月平均進口6千餘公噸，增加近2成且進口價跌幅約15%，連動業務使用和大承銷採購需求疲軟所致。

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▲豬價持續下滑。（示意圖／資料照）

農委會說明，近年來國際飼料大宗物資價格持續疲軟，連帶國內飼料價格也處於低檔，因此，豬農養豬直接生產成本平均每公斤約55元，目前豬價尚於產銷監控穩定的綠燈區（65至80元/公斤）範圍內，惟為短期性調整產銷秩序，該會已請中央畜產會等單位採取滾動調節每日各市場上市頭數、維持秩序性產銷、豬農出豬上市自發性減供（每台車少1-2頭豬）、協調台糖公司10月底前減供進入肉品市場等措施。

至於豬肉零售價格是否反應下跌部分，農委會表示，因零售價及批發價連動具有延遲性與僵固性，肉商約一旬（10日）調整零售參考價格一次，與每日拍賣價格尚無同步連動機制，屬於延遲反應，該會和經濟部將密切注意零售參考價格的調整幅度，適時反應合理價格。