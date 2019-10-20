日本住宅區慘成土黃汪洋　國中生站對岸…拍下民宅直落水瞬間

記者丁維瑀／綜合外電報導

颱風哈吉貝重創日本，至今造成79死、396傷，還有11人下落不明。本月13日，流經長野縣的千曲川潰堤，住宅區慘成一片土黃色的汪洋，當時14歲國中男學生更拍下驚人畫面，可見一處民宅落水並被水流帶走，所幸民眾已提早撤離。

NHK報導，14歲少年當時就在長野縣佐久市對岸，哈吉貝帶來的湍急水量暴漲，大水也直接侵襲護岸，導致一處民宅掉落水中並被沖走，他拍下令人震驚的畫面。

▲衛星圖像顯示哈吉貝對日本的影響，圖中河流為那珂川。（圖／路透）



據了解，少年本來與爺爺一起出門，接著他看見對岸的護岸被大水瓦解，商店倉庫與民宅的一部份則掉落水中並飄浮，逐漸流向遠方消失在他的視野。佐久市政府說明，當時有3棟建築都被水流帶走，所幸居民提早撤離，無人受傷。

《朝日新聞》報導，受到第19號颱風哈吉貝影響，日本各地災民內心飽受折磨，重建之路仍很漫長。一名68歲婦女的住處淹水，地板、榻榻米都往上翹，她無奈表示，不知要耗盡多少力氣才能重回一開始的生活。

▲災民在避難中心歇息。（圖／路透）



根據《日本時報》，日本首相安倍晉三在一場會議表示，「我向所有罹難者致以慰問，並向所有被颱風影響的人表示同情。」對於許多住在東京的人來說，哈吉貝就像一個猛然覺醒，顯現出他們同樣也容易受到自然災害的影響，尤其是大雨。

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