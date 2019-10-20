影／九龍遊行馬路變傘海　示威者「戴口罩」拉倒水馬、向警徽噴漆

▲馬路被人潮塞滿滿。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

「反送中」風波仍在持續，儘管民陣今（20）日發起的遊行遭警方發出反對通知，但仍有大批港人上街抗議，其中有不少人戴上口罩。下午1點半時，梳士巴厘道花園已擠滿示威者，隊伍於1點40分起步，沿彌敦道遊行，期間有示威者拉倒路上的水馬、在尖沙咀警署向警徽噴漆。

綜合港媒報導，民陣今日發起九龍遊行，建議由下午1點半開始，在尖沙咀梳士巴厘花園集會，然後遊行至高鐵西九站，有關申請遭當局否決後，民主派3名前立法會議員何俊仁、梁國雄、何秀蘭，聯同民陣副召集人陳皓桓承接遊行，以個人身份發起，呼籲市民上街。

▼示威者拉倒水馬。（圖／路透）

警方於1點52分表示，部份示威者佔用彌敦道近梳士巴厘道一帶的行車線；在場人士現正參與未經批准的集結，屬違法行為，應該盡快離開。隨後，有示威者開始砸港鐵尖東站玻璃，地上佈滿碎片，亦有人在漢口道設路障、破壞港鐵柯士甸站的電梯。

警方於2點24分再度表示，大量示威者佔據尖沙咀一帶道路，梳士巴厘道，廣東道，漆鹹道一帶都有示威者佔用行車線，而柯士甸道西及佐敦道有激進示威者以雜物堵路，造成交通嚴重阻塞；警方警告有關示威者現正進行未經批准集結，立刻停止違法行為。

遊行隊伍於2點半左右抵達終點高鐵西九站，而水砲車則在高鐵站外戒備。梁國雄、何秀蘭等人表示，十分感謝遊行人士和平抵達終點，呼籲示威者小心，大家可以經油麻地方向要離開。

▼遊行現場。（圖／路透）

遊行人士暫時分為三支分流，一支前往高鐵站，一支往渡船街，另一支沿彌敦道往油麻地，不少抵達終點的人沿佐敦道往彌敦道方向離開。在尖沙咀的警署外，有警察呼籲示威者離開，期間一度發生爭執，有人用鐳射筆照警察，亦有人在警署門口撒尿。