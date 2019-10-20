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使用「無人機」運載包裹　Google子公司Wing在美送出第一趟貨物

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▲▼wing使用無人機送貨。（圖／翻攝自YouTube／Wing）

▲Wing是全美第一家使用無人機送貨的公司。（圖／翻攝自YouTube／Wing）

實習記者施怡妏／綜合報導

Google旗下「Wing」在維吉尼亞州送出第一趟貨物了！Wing獲得政府批准並與聯邦快遞公司（FedEx）和連鎖藥妝華爾格林（Walgreens）等公司合作之後，與維州小鎮克利斯汀堡（Christiansburg）的居民進行測試，提供小吃和保健產品的運送。Wing表示，這是全美國第一家使用無人機來送貨的公司。

綜合外媒報導，Wing成為首批獲得美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）認證，為商業航空承運人的無人機運營商之一。透過影片發現，一對老夫婦和一家四口的小家庭，正拿手機App下單訂購商品，服務人員將商品繫在無人機上，派無人機送貨去。最後，老夫婦得到訂購的手套和毛帽，小孩則拿到糖果餅乾。

Wimg公司表示，希望減少透過卡車運送貨物，減少道路上的車輛數量，讓交通可以更通暢，此送貨方式還可以替行動不便人士提供合適的服務，相關人員會先打包好1.3公斤的包裹，運作範圍為10公里以內，到達目的地後，再使用繩索將包裹降下。

Wing已經在澳洲兩個城市及芬蘭赫爾辛基運作，對於美國無人機而言，這是一個重要的里程碑，「為全國最先進的無人機交付服務鋪平道路」。美國其他公司也有推出類似的送貨服務，包括亞馬遜（Amazon）、UPS及Uber Eats。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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