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吳敦義：韓國瑜八字箴言是治「蔡英文病」的特方！

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▲▼吳敦義出席老人福利協進會慶祝老人節及表揚全國模範老人頒獎,黃大千訪問及吳敦義致詞。（圖／記者莊喬迪攝）

▲吳敦義。（資料照／記者莊喬迪攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦義20日出席國民黨總統參選人韓國瑜觀光政策發布記者會時表示，韓國瑜所主張的「台灣安全、人民有錢」八字箴言，就是治「蔡英文病」的最好特方。

吳敦義表示，韓國瑜常說的「台灣安全、人民有錢」就是治蔡英文病最好的特方。兩岸只要和平穩定發展，一中各表很好用，講的一中是中華民國，蔡英文講「今日香港，就是明日台灣，妳胡扯！應該今日的台灣就是明日的香港」，一百多年來中華民國就是主權完整的國家，社會是自由、民主、法治，中華民國有自己的國號、國旗、國軍、國法，並不像香港。

吳敦義說，「蔡英文怎麼把中華民國跟香港講成一樣？她為什麼不去香港？如果日今日香港是明日台灣，她乾脆現在就去香港，只要不要得香港腳就好。」他喊話，2020年1月11號要選的中華民國總統，就是選韓國瑜。

韓國瑜國政顧問團20日上午於台南召開觀光政策發布記者會，國民黨主席吳敦義、國政顧問團總召張善政、中華民國旅館公會理事長張榮南、中華民國旅行公會全聯會名譽理事長姚大光、中華民國民宿協會全聯會理事長劉寧源、中華民國遊覽車品質保障協會理事長鄭春綢、國政顧問團觀光組顧問李奇嶽等人皆為出席來賓。

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