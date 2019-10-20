港中大校長挺學生　陸媒批：隨波逐流！毀了年輕人的未來

▲校長段崇智日前發表公開信支持中大同學，引來外界批評。（圖／翻攝自香港中文大學官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

香港中文大學段崇智18日發表公開信支持中大同學，並表示會為學生爭取該有的權益，此信發布後引來各界關注。大陸人民日報新媒體《人民銳評》19日批評，「尚未查證事實，就傾向譴責警方」，只根據被捕的學生單方面說法，身為大學校長卻「隨波逐流」，看不出該有的客觀態度。

根據《人民銳報》文章報導，超過30位以上被捕學生接受段崇智訪談，大部分同學表示，曾遭受不合理對待，尋求律師沒有幫助，還要被逼迫搜身等無理要求。段崇智校長要求警方必須查清楚，交代過程細節，並表示會為這些被捕學生提供協助。

文章指出，「到底怎麼做，才是真正對香港年輕人的未來負責？」在這封信中「只有被捕學生的聲音」，讀不出該有的客觀、慎重，反而感到的是更多的偏頗和臆測。段崇智身為香港知名大學的校長卻「隨波逐流，不辨是非、不講對錯」，對極端激進的觀點，甚至是暴力一味的縱容，「那不是真正愛護年輕人，而是在親手毀了他們的未來。」

香港前特首梁振英19日也在個人臉書發文質問段校長，「如果你不知道，你有沒有責任同樣了解一下？如果你知道，你會報警嗎？」近年香港的大學學生會都是玩政治的，其中還有無恥無敵高手，但不是每個校長都懂政治，「段校長，你有沒有入錯行？」

▼香港中文大學（圖／翻攝自香港中文大學）