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王金平現身郭台銘感恩見面會　蔡沁瑜：郭柯王一直合作無間

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▲▼郭台銘攜首位郭家軍李縉穎參拜三峽祖師廟，蔡沁瑜聯訪。（圖／記者張榮恩攝）

▲蔡沁瑜。（資料照／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘20日在高雄舉辦第二場感恩之旅，除了正式宣布高雄市議會副議長陸淑美的女兒黃韻涵將代表「郭家軍」投入高雄第二選區選舉，前立法院長王金平也以神秘嘉賓身份出席，郭台銘幕僚蔡沁瑜會前受訪時強調，郭柯王一直都合作無間，但屢傳郭台銘被列入民眾黨不分區，不在他現階段的人生劇本中，希望外界不要給他壓力。

蔡沁瑜表示，黃韻涵對高雄在地非常了解，陸淑美也是從初選以來，一直很支持郭台銘，因此在理念互通情況下，我們在高雄就支持黃韻涵。

對於台北市政府顧問蔡壁如日前說，曾邀請郭台銘加入民眾黨不分區立委行列，郭台銘現在在考慮中，蔡沁瑜強調，從一開始被點名列不分區第一名，到後來又出現列第八名、第九名，相信是大家很希望郭台銘可以有政治身份，「郭先生現在無黨，他認為無黨可以海闊天空做很多事情，請讓他再思考一下，但現階段沒有考慮要加入民眾黨。」

蔡沁瑜表示，民眾黨希望在立院衝出席次，有這樣的想法無可厚非，相信是出於善意，他們也會支持，只是郭台銘現階段的人生劇本還沒有走到這一段，希望大家不要再給他這麼多壓力，讓他能夠先靜下心來，讓想做的事情如智庫、學校、感恩之旅能先把它完成。

而王金平擔任今天見面會的神秘嘉賓，外界關注郭柯王合作關係，蔡沁瑜強調，郭柯王一直合作無間，合作默契還蠻好的，「這次邀情王院長當神秘嘉賓，他二話不說一口就答應，立刻把這段時間排開來。」

對於「郭家軍」佈局，蔡沁瑜強調秉持「重質不重量」，現在有「北縉穎南韻涵」，至於中台灣或其他地區，有在地推件優秀人選加入，要加入郭家軍還蠻嚴選的，除形象符合外，年輕有理想、有未來性都會考量，重點是要認同郭台銘的理念。

蔡沁瑜表示，除了黃韻涵，陸續有聽說藍營的立委要跟我們接觸，但到目前為止沒有接收到相關訊息。

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