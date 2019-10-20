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每次下注都好運命中　上班族遭線上博奕詐騙170萬

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▲刑事局20日對社群網站吸引投資的獲利平台發出詐騙預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局20日對社群網站吸引投資的獲利平台發出詐騙預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

20日刑事警察局對詐騙集團利用線上博奕、投資網站吸引民眾詐騙犯罪手法提出預警，警方表示，歹徒利用這些網站偽稱投入資金保證獲利，誘騙民眾下注投資，直到民眾想把獲利領回時，才發現無法提領，甚至網站無法連線，驚覺被騙。刑事警察局統計2019年7~9月份假投資博奕網站詐騙案件數共計83件，呼籲民眾切莫上當因小失大。

▲刑事局20日對社群網站吸引投資的獲利平台發出詐騙預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局20日對社群網站吸引投資的獲利平台發出詐騙預警。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示：台中1名28歲童姓男上班族，日前在Instagram上看到「投資博奕」廣告，歹徒騙童男至「頂尖集團」博奕網站儲值，並開放童男試玩，結果每次下注居然都好運命中，帳面資料也有顯示獲利。

▲刑事局20日對社群網站吸引投資的獲利平台發出詐騙預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局20日對社群網站吸引投資的獲利平台發出詐騙預警。（圖／記者張君豪翻攝）

隨後歹徒又介紹其他投資報酬率更高的博奕遊戲，童男見帳面獲利持續增加不疑有他，接連聽從歹徒指示至「超商代碼繳費」，之後歹徒話術拒絕童男提領獲利，直接「不出金倒盤」後，被害人才驚覺受騙報警，前後被詐騙170萬元。

另名台中20歲戴姓男大學生，日前在Instagram上看到「投資博奕」廣告，私加LINE好友後，歹徒以「掌握網站後台方程式」及「9成獲勝率」等話術，誘騙男大生投資，起初投注小筆資金果然獲利，歹徒又以「補本專案」、「特殊課程」等話術誘騙投入大筆資金，甚至要求男大生去申辦貸款籌錢。

等到被害人依歹徒指示投注大筆資金後，才發現苦心借來投注資金全部輸掉，歹徒又以「網路延遲」、「下錯單」、「入金量不足」等各種話術誘騙被害人再投入更多資金，被害人才察覺有異，經向165專線查證才發現受騙，最後遭詐騙40萬餘元。

刑事警察局統計2019年7~9月份假投資博奕網站詐騙案件數共計83件，第一名為「馬力諾全球娛樂」7件，「頂尖集團」、「高登全球娛樂」各6件、「WD環球國際」5件、「CIS環球娛樂」、「NCI新彩國際」各4件，其餘博奕網站在詐騙得手之後即關閉，令被害人防不勝防。

刑事局指出、未來持續以165專線資料庫做大數據分析，不定時公布高風險博奕網站名單，避免民眾受騙。同時呼籲民眾若遭遇透過LINE、臉書、IG等主動搭訕介紹投資、廣告幾乎都是詐騙，呼籲民眾理性判斷避免上當。

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