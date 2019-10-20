224項台灣農產品前進新加坡超市　稻米、果乾蜜餞等休閒零食強力曝光

▲新加坡HAO Mart超市設置台灣農產食品專區，農委會盼搶攻「新」市場。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（20日)出席新加坡中央商業區Eccellente by HAO mart超市暨 「台灣農產食品專區」開幕典禮表示，台灣農產品出口到新加坡一年不到30億，還有很大空間，未來配合新南向政策，要全力支持穆斯林市場等通路與外銷潛力新品項，該讓該國消費者享受台灣優質農產品，創造雙贏。

陳吉仲說，此次政策有2大目標，包括讓台灣好的農產品全面進攻新加坡市場，尤其目前一年輸出不到30億新台幣到新加坡，對比台灣一年出口有1500億，還有很大空間，這次只是起點，要讓新加坡消費者不用跑到台灣，就能享受到台灣優質農產品。第2個重要目標是，新加坡是前進新南向非常重要政策，將配合穆斯林市場等，在新加坡當作台灣農產品進出口中心，農委會會全力支持，創造兩國雙贏。

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農委會說明，專區由近年在新加坡零售通路快速崛起的HAO Mart Pte Ltd負責選品、採購、經營銷售，台灣優良農產品發展協會負責推薦臺灣優質農產品並提供銷售時所需要的相關資訊等，目前展售台灣33家廠商、224項產品，以台灣稻米、魚鬆、茶葉、果乾蜜餞及休閒零食等為主，未來也規劃配合國內產期展售生鮮蔬果及冷凍產品等，推廣台灣優質農產食品，增加我國產品在新加坡市場的曝光度與知名度，提升在新加坡的銷量。

另外，台灣將申請成為口蹄疫非疫區，陳吉仲此次也見證台灣優良農產品發展協會及HAO MART雙方簽署台灣優質豬肉產品採購合作備忘錄，將開啟台灣豬肉及相關加工品進入新加坡市場。