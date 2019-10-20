懷孕初期罹乳癌…醫勸優先治療　婦堅持生下「奇蹟之子」

▲德維斯生下「奇蹟之子」。（圖／翻攝自Loma Linda University Health）



記者張方瑀／綜合報導

懷孕生子理當是件幸福又值得期待的喜事，但對於美國加州一位準媽媽來說並非如此，因為她在懷孕期間竟被診斷出罹患乳癌，且還是同類型中最難治癒的。就在醫生告訴她必須中止懷孕時，她卻堅持要將孩子生下，醫生只能遵從患者意願，在化療期間仍定時產檢，最後這名男嬰奇蹟般健康出生。

現年36歲的德維斯（Jade Devis）在懷孕初期因乳房有硬塊，就醫做切片治療後發現，竟罹患了二期「三重陰性乳癌」（Triple-Negative Breast cancer，TNBC），且還是同類型中最具侵入性，有較高機率會向外擴散的一種。儘管在懷孕的狀況下還是能進行化療，但為了保護母體，且胎兒還太小，醫生便建議德維斯中止懷孕。

德維斯說，這是她第一次真實感受到「懷孕」這件事，「就在那時我的心告訴我，我想要留下孩子，我不會讓一個陌生人告訴我，該如何決定我孩子的命運。」德維斯便開始一邊化療，一邊定期至婦產科產檢察，她說，「孩子的心臟還在跳動，我能感覺到他在戰鬥，所以我也必須奮戰下去。」

美國國家乳癌基金會（National Breast Cancer Foundation）表示，「三重陰性乳癌」缺乏雌激素與Her2/neu，所以只能用傳統化療、手術或放射線照射治療，相較其他能使用標靶藥物的癌症來說，更難以醫治，也很容易擴散至其他部位。

最後德維斯在今年7月順利生下一名男嬰，且根據最新的檢查報告，她的癌細胞也沒有擴散的跡象。德維斯說，她很感謝醫療團隊的相助，「我的兒子簡直就是奇蹟，懷孕的過程時常感到恐懼，但當我看見兒子，就明白自己有多幸福。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

