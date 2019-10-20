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固定只逛同一家！他好奇探究「賣場客源不重疊原因」　鄉民中肯3字神解答

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大賣場 。（圖／pixabay）

▲大賣場示意圖 。（圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

許多消費者精打細算，會根據價格而選擇要去哪個賣場購物，有時候一旦習慣了就會固定只逛同一間。一名網友發現同事們都有各自偏好的賣場，好奇探究賣場客源不重覆的原因；而鄉民們對此也提出不同意見，不過其中3字神解讓人直呼中肯。

一名網友在PTT八卦版上發文，他表示近日和辦公室同事聊天，發現同事們都各自有固定會光顧的賣場，像是A同事就只去好市多購物，不會選擇家樂福、愛買或是大潤發，而同事B和C也一樣，分別偏好家樂福和大潤發，不太會去其他家賣場逛。

請繼續往下閱讀...

原PO對於「固定去同一家消費」的現象感到好奇，詢問大家對「賣場客源重疊性不高」的看法為何。

▲▼好市多內湖店 。（圖／記者張一中攝）

▲▼好市多（上）和家樂福（下）性質不盡相同，大家都去哪一間？（上圖／記者張一中攝、下圖／業者提供）

▲▼家樂福人潮 。（圖／業者提供）

貼文一出，部分鄉民表示看哪家比較便宜就去哪家，此外小家庭可能也比較不會去逛好市多，「沒有啊，我都會去」、「三間的卡我都有，看他們哪間便宜」、「拜拜去家樂福，無聊逛大潤發，買吃的到好市多」、「好市多不適合小家庭」、「不去好市多人擠人」、「好市多產品是比較有差異性」。

不過也有很多人用3個字神解，其實就是選「離家近」的去逛而已，「看地域性吧！我家旁邊就好市多啊」、「中和的話，3間都在附近」、「近就去哪有什麼差，對我來說都會去」、「我只去離家近的」、「不就看離店近嗎」。

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