塵封沙漠3000年！埃及發現30具「完整木乃伊」棺木細緻雕刻咒語、色彩鮮豔

▲埃及考古團隊在盧克索（Luxor）帝王谷出土3000年前的木乃伊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

埃及政府19日宣布，國內考古團隊在盧克索（Luxor）帝王谷（Valley of the Kings）發現多達30具木乃伊，死者包括男性、女性和2名兒童，保存非常完整，棺木上細緻地雕刻著咒語，色彩也非常鮮艷漂亮。埃及文物最高理事會秘書長瓦奇里（Mostafa Waziri）表示，這是超過一個世紀以來最大的發現。

▲木乃伊保存完整，被布料包裹住。（圖／路透）

瓦奇里提到，木乃伊完全被布料包裹住，保存完整，可從棺木上所雕刻的手的姿態判斷性別，「手張開是女性，握拳是男性。」他向《路透社》提到，死者應該是來自中產階級的祭司，此外還有2名兒童，時間可以追溯到西元前10世紀，也就是大約3000年前。

瓦奇里表示，雖然棺木已經深埋地底千年，但上頭的銘文色彩非常鮮艷，因為古埃及人利用石灰岩、紅櫟和綠松石等天然色素與蛋白混合上色，並將蛋黃與蠟混合的塗料塗滿整個棺材，保持自然光澤。

▲棺木保存完整，雕刻細緻，色彩鮮豔。（圖／路透）

埃及考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）提到，兒童木乃伊是非常罕見的發現，引發「全世界」的興趣與關注。他指出，棺材被密封以後，一個接一個疊放在一起，排成兩排，埋在沙漠之下大約3英尺（大約0.9公尺）的深度，棺木上面有複雜的雕刻和設計，交代死者名字，描繪古埃及神祇、象形文字與《死者之書》（Book of the Dead）描繪的場景，甚至還有一連串咒語，讓死者來世能夠順利航行。

▲此為埃及一個多世紀以來最大的考古發現。（圖／路透）

哈瓦斯表示，新發現顯示，古埃及人不論死者的性別或年紀，都給予同等的尊重，也揭露墓葬權利的重要性與細節，「將豐富埃及學家對於來世信仰的知識。」

根據CNN，埃及官方表示，有人在帝王谷哈斯蘇普女王大殿（Hatshepsut Temple）前方發現棺材頭部露出，因此展開發掘。古文物部長埃納尼（Khaled El-Enany）表示，木乃伊經過修復後將被送到吉薩大金字塔（Giza Pyramids）附近的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum），2020年舉辦專屬展覽。