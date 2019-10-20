交代腦公「剩魚放湯碗裡」隔天加熱吃　她回家一看理智線斷：直接倒掉

▲老公晚餐有剩，人妻說明天再加熱吃掉 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

老婆大人交代的話要看清楚啊！一名女網友在臉書抱怨迷糊老公，原本要他把剩菜保存好隔天再吃，沒想到回家發現老公的做法讓「美食一秒變廚餘」，令人白眼。貼文一出，眾網友們都表示自己有類似經驗，直呼原PO不孤單。

「現主時，我告訴我自己要冷靜。」一名人妻在臉書「爆怨公社」中抱怨豬隊友，原來她日前留了晚餐給老公吃，老公後來傳訊息表示「魚肉沒吃完」要留給她，她便請對方把魚放到湯碗裡面保存，隔天中午還能加熱當午餐。

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▲人妻怕老公搞錯，還特地手工製圖 。（圖／翻攝自爆怨公社）

只見原PO事先還特地拍了湯碗的照片，並用紅色記號精準圈起來，要老公不要搞錯。怎料晚上她要整理廚房時，打開湯鍋的蓋子後一秒臉綠，原來老公直接把煎過的魚肉丟進貢丸蛋花湯裡，讓她崩潰表示自己明明講的就是「湯碗」而非「湯鍋」，直呼看起來就像廚餘一樣。

▲原PO：廚餘的概念？（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO隨後只好把貢丸跟泡得濕濕軟軟的魚肉撈出來吃掉，心痛把充滿魚味和油耗味的蛋花湯底倒掉，「可惜美味的湯頭。」她無奈表示，真的不懂老公是從哪個星球來的，因為一般人通常不會把煎過的魚放進湯裡，「要不是他睡死了，我一定去挖他起床唸一頓。」

網友們看完後紛紛表示母湯，「我吃過煎蛋放在絲瓜湯裡，五味雜陳」、「如果我老公這樣，我一定把他剁成肉醬」、「另一半很多都沒有在聽的」、「我會說另外裝起來，因為豬隊友就是豬無誤」、「只能跟他說碗，不能再多字了」。

原PO事後也更新表示，老公起床後她立刻追究此事，但對方卻說眼裡只看到了一個「湯」字，當時還心想「老婆很奇怪，為什麼要把魚放在湯裡？」但又迫於是太座交代的，只好懷著納悶的心乖乖放進去了。

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