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成立獨立調查委員會？林鄭月娥：若現行機制仍有爭議

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▲▼港府舉辦「社區對話」，林鄭月娥回答市民疑問。（圖／路透）

▲港府舉辦「社區對話」，林鄭月娥回答市民疑問。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

關於是否針對香港近來發生的多起社會衝突成立獨立調查委員會，特首林鄭月娥20日表示，若經過現行機制仍存在爭議和不信任，作為特首，也要再找其他方法回應。至於用甚麼方法，以及是否需要另外一個機制去處理，她表示，到時可以再研究。

根據《香港電台》報導，林鄭月娥當天參與節目時，據她了解，監警會年底提交的報告，會包括7月21日在元朗發生的事件、8月31日發生的太子站的事件，也會檢視新屋嶺拘留中心內有關人士提出的指控。

▲▼ 1020,香港。（圖／路透）

▲香港20日有民眾舉行遊行。（圖／路透）

對於是否成立獨立調查委員會，她表示，現在不想作揣測，在面對重大事件後，應該以社會相對能接受的方法處理，這些方法包括審視報告、現時經常提及的獨立調查委員會，以及獨立但非法定的委員會等。

林鄭月娥19日上午接受電台訪問表示，香港出現如此大的動亂，特區政府責無旁貸，但她不是戀棧權位，而是要在艱難的環境下，以有一定經驗與一定掌握的情況下，盡責盡力處理香港面對的問題，走出今日的情況。

隨著「反送中」風波延燒，香港社會對於相關事件獨立調查的呼聲也浮上檯面，香港中文大學校長段崇智18日發表的公開信中提到，過去兩個月來，社會上有強烈聲音，要求政府成立獨立調查委員會，查找警民衝突以至整個事件的真相。

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