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碧砂漁港堤防出現無主釣具冰箱！1釣客疑落海3天　海巡持續搜救

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▲▼基隆市碧砂漁港外堤有民眾發現2組無主的釣具、冰箱，疑似有釣客落海，海巡搜尋中。（圖／民眾提供）

▲基隆市碧砂漁港外堤有民眾發現2組無主的釣具、冰箱，疑似有釣客落海，海巡搜尋中。（圖／民眾提供）

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

基隆市碧砂漁港17日晚間有民眾於外提上發現2組釣具、冰箱，但現場卻不見釣客，因當時風浪大，海巡隊在獲報後立即趕至現場規勸，但在場釣客離開後，發現該組釣具跟冰箱未有人認領，懷疑有釣客落海，隨即展開調查。根據附近的車輛資訊，目前懷疑1名釣客落海，但搜索至今進入第3天，仍未發現任何蹤跡。

海巡人員在獲報後疑有釣客落海後即刻展開追查，根據現場一輛休旅車的車牌追蹤後得知，車主是住在台北的1名鍾姓男子（62歲），在與家屬聯繫後確認，鐘男有說16日要到碧砂漁港外堤釣魚，但自從那天出門後就遲遲沒有返家。家屬表示，鐘男身高約168公分，身型微胖，當日穿著紅藍橫條紋POLO衫與深色長褲出門。

在經確認身分後，目前海巡、消防及警方均已投入大批人力在現場搜索，倘若民眾有在附近發現疑似鍾男身影，也請趕快向搜救人員通報。

▲▼基隆市碧砂漁港外堤有民眾發現2組無主的釣具、冰箱，疑似有釣客落海，海巡搜尋中。（圖／民眾提供）

▲基隆市碧砂漁港外堤有民眾發現2組無主的釣具、冰箱，疑似有釣客落海，海巡搜尋中。（圖／民眾提供）

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