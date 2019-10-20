匯率波動大　換匯想撿好價錢！免盯匯　銀行教你一招搞定

▲想換便宜外幣又沒太多時間盯匯，銀行教你一招搞定。（圖／123rf）

記者吳靜君／台北報導

國際匯市變化多端，想旅遊、留學甚至事想要投資，擔心換不到「理想」、「便宜」的匯價，又要時時緊盯匯市，恐會造成上班族的負擔。近期，銀行推出「外匯設價」的服務，到達消費者心中的「目標價」時，系統可以自動換匯，可以換到便宜的匯率、又可省下盯盤的壓力。

凱基銀行財富管理處副總劉熾原表示，國際匯市時刻都在變化，將錢放在單一幣別帳戶內，若等到有需求再換匯，不只要時刻注意匯市變化，還要費心神，甚至錯失良機不能換到心目中理想的價格。

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以目前美國聯準會來說，官員們對於利率展望看法不一，影響美元走勢，不過現階段美國經濟仍較歐洲、日本穩健，預估未來半年美元仍受到市場投資人的青睞。但是在這些幣別當中，投資人又如何可以買到理想的價格？才不匯錯失良機。目前市場上類似設價服務、限價服務者，消費者可以先設定心目中理想的價格，等到市場匯率觸及，就可以買到，包含凱基銀、台新銀、中國信託等，都有推出類似的服務。

一般來說，銀行外匯設價、限價外匯，可以以指定外匯分行、網銀或行動銀行，設定買入或買出的交割匯率，以及設定時間銀行幫忙觀察匯率市場，當匯價觸及設定的執行匯價時，銀行就會幫忙交割執行換匯交易。

7到13種主流外幣 可設定

各家的外匯設價來看，台新銀行設定的外幣有美元、歐元、日圓、英鎊和澳幣等共計7種，管道臨櫃、網銀都可設定，有一定的換匯門檻；凱金銀行可設定的外幣有13種，可交易的管道以臨櫃為主，交易門檻要美元(等值)1萬元以上；中國信託同樣可設定13種，以臨櫃為主。外匯設價服務通常有三種型態：

一，限價單：於外幣設價有效期間內，假使市場匯率觸及外幣設價所設定的執行匯率時，銀行始依該交易匯率（含手續費）為客戶辦理。屆時，成交匯率應等於外幣設價所設定的交易匯率。

二，停損單：於外幣設價有效期間內，倘市場匯率觸及外幣設價所設定的執行匯率時，銀行將依市價作為交易匯率為客戶辦理交易。因此，最後成交匯率將可能與外幣設價所設定的交易匯率不同。

三，限價或停損二擇一單：客戶可分別設定兩種不同的交易匯率，當市場匯率觸及兩者中任一外幣設價所設定的執行匯率時，銀行將依相對應的交易匯率。

凱基銀表示，一旦設定好外幣兌外幣價格，系統24小時與國際匯市連結進行撮合，如果半夜價格到就可以執行換匯，不需擔心錯過熱門交易時段，輕鬆省時又便利。由於外幣間兌換金額較為彈性，流程也相對簡便，便於外幣持有客戶從事國外交易及置產等需求。

投資人現在可透過各分行申請外幣設價換匯之外，也透過網銀或者是打電話給客服可設定完成，滿足各種投資人的需求。凱基銀行並指出，「外幣設價服務」不論申請、終止、到價成交或到期未成交，銀行都會以電子郵件通知客戶，幫助客戶隨時掌握狀態，服務一步到位。

▼各銀行外幣設價服務比較。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行，以各銀行公告為準）