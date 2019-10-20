韓國瑜被丟蛋遭疑韓粉自導自演　韓辦：不要選舉選到這麼沒人性

▲韓國瑜結束台南造勢晚會，正準備要登上車輛離開，突然遭到民眾丟雞蛋。（圖／記者洪正達攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜19日赴台南造勢，離場前遭民眾丟擲雞蛋，事後，包括總統蔡英文、民進黨主席卓榮泰、內政部長徐國勇都表示譴責暴力，卻有網友質疑整起事件恐是韓粉「自導自演」，對此，韓國瑜競選辦公室發言人葉元之20日受訪時回應，雞蛋擺明就是朝著市長來，絕對沒有所謂自導自演，選舉要保有一點良知，「不需要選舉選到這麼沒人性。」

韓國瑜19日晚間結束台南首場造勢晚會，準備登上車子離開活動會場時，突然被2名不明人士攻擊丟擲雞蛋，不過雞蛋並沒有擊中韓國瑜，而是旁邊一名女隨扈中蛋。

對此，葉元之20日受訪時回應，韓國瑜本人雖沒被雞蛋丟到，但有女隨扈和民眾遭受波及，「韓市長說我們是民主自由社會，大家都可以表達言論自由，但他說不要追究。」

不過，有網友質疑整起事件是韓陣營自導自演。葉元之則回應，網友不需要選舉選到這麼沒人性，那個雞蛋擺明就是朝著市長來，很多隨扈跟民眾中蛋，第一時間辦公室的人知道都很氣憤，「絕對沒有所謂自導自演，選舉要保有一點良知。」

丟雞蛋事件發生後，民進黨中央火速發表聲明，除嚴厲譴責任何以暴力形式表達訴求的行動，也請警方究查責任，保護所有人人身安全。

葉元之補充說，大家應該思考誰製造社會對立氣氛，像每次蘇貞昌講到韓國瑜，好像都跟韓國瑜有什麼深仇大恨，這種府院黨大官對社會有領導作用，希望社會回歸理性選舉，國政大家可以理性地論，自然而然對立之氣會消弭。